Un acuerdo "pionero" permitirá al personal investigador y de apoyo de la USC acceder a la carrera profesional horizontal

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un acuerdo "pionero" firmado por los principales sindicatos permitirá al personal investigador y de apoyo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) acceder a la carrera profesional horizontal.

Tal y como ha trasladado la USC en una nota de prensa, el acuerdo alcanzado es fruto de las negociaciones con Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical e Independiente de Funcionarios (CSIF) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).

A través de él, la USC conseguirá un sistema extraordinario de encuadramiento en el grado de la carrera profesional horizontal del personal investigador y del personal de apoyo a la investigación, lo que supone la primera iniciativa de este tipo impulsada por una universidad en el conjunto del Estado.

En este contexto, con este acuerdo se culmina un proceso iniciado en el primer mandato del rector Antonio López Díaz que tenía como objetivo reconocer la labor desarrollada por el personal investigador de la Universidad en las dos últimas décadas.

Así, la negociación entre la USC y los sindicatos ha permitido establecer y desarrollar un sistema de carrera extraordinario, con un mecanismo de encuadramiento en el grado de la carrera profesional horizontal correspondiente, ligado al tiempo de servicios prestados, la pericia profesional acumulada y a los méritos en los ámbitos de investigación, de innovación, de formación, de desarrollo experimental, de gestión o de transferencia de conocimiento, según el perfil investigador o de apoyo a la misma.

El sistema de carrera profesional horizontal transcurrirá en cuatro grados a los que se podrá acceder tras un período de permanencia en el grado inmediatamente anterior.

De esta forma, para el acceso al grado I serán precisos seis años de servicio desde el ingreso en la USC; para el acceso grado II, seis años desde la adquisición del grado I; para el acceso grado III, seis años desde la adquisición del grado II; y para el acceso grado IV, seis años desde la adquisición del grado III.