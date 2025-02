La acumulación de contaminantes orgánicos amenaza la salud de la mitad de los cetáceos de Galicia, según un estudio

Las especies analizadas han sido el delfín común, el delfín mular y la marsopa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total del 51,28% de los cetáceos de Galicia analizados por un estudio del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) entre 2009 y 2023 presentan altas concentraciones del contaminante orgánico bifenilos policlorados (PCBs), lo que puede suponer graves problemas para su salud y bienestar, aunque el porcentaje de concentración en estos animales ha ido disminuyendo con el paso de los años.

En esta investigación, también han participado el Instituto de Investigaciones Marinas (IMM-Csic)y la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (Cemma), y ha sido publicada en la revista 'Marine Pollution Bulletin' según ha informado el IEO-Csic en un comunicado.

En este estudio se han analizado tres especies de cetáceos, el delfín mular, el cual es el que mayor porcentaje de concentraciones de PCBs acumula; el delfín común; y la marsopa.

Una de las autoras del estudio e investigadora del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO, Pau Gutiérrez, ha destacado que "las mayores concentraciones de PCBs" en el medio marino se encuentran en "los delfines y otros cetáceos odontocetos", debido a "su larga esperanza de vida, su gruesa capa de grasa y su elevada posición en la cadena trófica".

Del mismo modo, Gutiérrez también ha señalado que estos contaminantes llegan a los delfines a través de "la dieta", y que los machos suelen acumular una mayor concentración de PCBs, mientras que las hembras pueden "descargar" cierto porcentaje de este residuo a sus crías durante "la gestación" y a través de "la lactancia".

Además, la concentración de PCBs en los delfines depende de factores como "el sexo, la edad, la madurez, la movilidad geográfica o el estado nutricional", según la autora.

En relación con esto, algunos estudios previos sobre el efecto de los PCBs en los mamíferos revelan que afectan particularmente a sus sistemas endocrinos, reproductores e inmunes.

Este estudio esta enmarcado en el proyecto Transfers of Anthropogenic and Natural Stressors Involving Trophic Interactions of Ocean Nekton (Transition), que esta liderado por el miembro del IMM-Csic y de la Directiva Marco sobre las Estrategias Marinas, Graham J. Pierce.

¿QUÉ SON LOS PCBs?

Los PCBs consisten en compuestos químicos industriales muy persistentes y con una gran capacidad para bioacumularse y biomagnificarse. Los PCBs fueron muy utilizados en el pasado, y actualmente su fabricación y uso esta regulado.

Aun así, estos contaminantes orgánicos llegan al mar debido a que muchos de los productos fabricados con PCBs están pendientes de eliminarse.

MEDIDAS CONTRA LA ACUMULACIÓN DE PCBs

La IEO-CSIC ha resaltado en el comunicado que es muy relevante evaluar regularmente los niveles de PCBs en los cetáceos, sobre todo al considerar aspectos como la posible captura accidental, enfermedades infecciosas, ruidos submarinos o el cambio climático.

En relación con esto, Gutiérrez ha destacado que en el marco de la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste (Ospar) y en la Directiva Marco para las Estrategias Marinas ya se están realizando "esfuerzos" para garantizar la "conservación" y "buen estado ambiental" de los ecosistemas marinos.