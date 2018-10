Acuña (PSOE) pide "disculpas" por la situación de su partido en Ourense y espera que "se solucionen esos problemas"

Actualizado 02/05/2013 15:33:24 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSdeG Carmen Acuña ha pedido este jueves "disculpas" por la situación que atraviesa el Grupo Municipal Socialista en Ourense, al tiempo que ha expresado su confianza en que sus "compañeros solucionen esos problemas".

Ha sido su reacción tras ser preguntada en rueda de prensa sobre las reuniones entre su jefe de filas, Pachi Vázquez, y los ediles socialistas en la ciudad de As Burgas después de que trascendieran gastos de festejos privados con cargos a los fondos del Grupo Municipal.

"A mí no me gusta ver estas cosas publicadas en la prensa y confío en que los compañeros solucionen estos problemas, que entiendo que a los ciudadanos tampoco le son muy gratas", ha sostenido la socialista valdeorrana antes de pedir "disculpas" por "estas cosas que no debieran estar pasando".