El acusado de matar a Cristina Cabo en Lugo pide perdón "a la familia y a todas las mujeres" durante su declaración

El jurado popular deberá decidir si cometió un asesinato o un homicidio, que supone una diferencia entre 30 años de cárcel o 15

LUGO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

"Pido perdón polo que he hecho, a su familia y a todas las mujeres". Con estas palabras ha concluido, tras tres días, el juicio con jurado popular contra J.U.V.S., acusado de haber dado muerte de Cristina Cabo Buján, una mujer muy conocida en el barrio de A Milagrosa de Lugo, que regentaba una tienda de productos ecológicos, con 47 puñaladas la misma noche que se conocieron.

El acusado ha utilizado el turno de palabra que le dio la presidenta da la sala una vez terminadas las conclusiones de las tres abogadas para dirigirse tanto al jurado como a los familiares con el único fin de disculparse. "Empatizo con la familia", ha dicho, una frase que no tuvo el efecto deseado, ya que alteró el ánimo de los familiares.

J.U.V.S. ha mantenido la misma versión sobre los hechos que ofreció desde el primer día. Así, ha reconocido haber conocido a la víctima esa noche, ha dicho que se atrayeron y que se fueron juntos a casa, donde mantuvieron relaciones sexuales consentidas.

Al reclamarle él el dinero que presuntamente le había prometido por irse con ella (400 euros), ella le amenazó y le echó de su casa. "Luego cogió un cuchillo y se vino a mí", ha sostenido el acusado, que ha asegurado que intentó calmarla, pero que ella le insultó e intentó herirlo, mientras tiraba cosas.

J.U.V.S. ha asegurado en su declaración que no fue consciente de lo que pasó hasta que lo detuvieron, "no me lo creía", ha asegurado. El acusado solo ha respondido a las preguntas de su abogada y de la jueza por recomendación de su defensa.

El juicio que se ha seguido contra J.U.V.S. no pretende dilucidar si es el autor de los hechos, ya que él mismo confesó cuando fue detenido, dos días después, delatado por su hermana y por su cuñado, con los que convivía desde hacía dos meses, que fue cuando llegó a España procedente de Colombia.

Lo que tiene que determinar el jurado popular es si se trata de un asesinato, junto con un robo con fuerza, o un homicidio, además de hurto, lo que implicaría una pena muy diferente. Así, para el primero podrían suponer 30 años de cárcel, que es lo que pide la acusación popular y la Fiscalía, y para el segundo serían 15 años, que es la propuesta de la defensa.

Los hechos se remontan a un sábado de noviembre de 2022, cuando el acusado conoció a la fallecida, en un local nocturno del casco histórico, y luego la acompañó a casa. Antes de las 8.00 de la mañana, dos horas después de haber llegado al domicilio, "se produjo una discusión entre ellos durante la cual Cristina Cabo cogió un cuchillo de cocina pidiéndole que se marchara".

Según el escrito, el acusado "no hizo caso de la petición y le asestó con esa misma arma 47 puñaladas que provocaron un desangramiento lento y finalmente la muerte con gran sufrimiento". Mientras ella se desangraba, el hombre abandonó la casa tras sustraerle un ordenador y una bicicleta, que fue la que utilizó para volver a casa y que apareció en la casa donde vivía.

El cuerpo de Cristina fue encontrado al día siguiente por su hermana, que acudió al domicilio preocupada porque no contestaba al teléfono. Tras iniciarse la investigación, fue la hermana de J.U.V.S. la que lo delató, tras haberle visto las ropas y las zapatillas manchadas de sangre esa misma mañana y estar en poder del ordenador de la mujer.

Para la acusación y la Fiscalía el asesinato está claro con carácter de ensañamiento y alevosía, que justifican por el número de heridas que tenía la mujer, 47, de las cuales 29 eran puñaladas y el resto erosiones o cortes; "porque la víctima no tuvo la posibilidad de defenderse debido a la pericia del hombre con las armas, ya que estuvo en cuerpos militares en Colombia".

El hecho de que Cristina tardase más de una hora en morir, desangrada, fue otra de las valoraciones que aportó la acusación, apoyándose en las pruebas aportadas por los forenses durante sus declaraciones esta misma mañana.

La defensa, en un alegato elaborado y sin carga emotiva, que fue interrumpido en varias ocasiones debido a lo alterados que estaban los familiares de la víctima, ha defendido el hecho que de no se trató de un asesinato premeditado, "porque no salió esa noche con intención de matar, no llevaba armas encima", y que fue en legítima defensa "porque fue ella la que sacó el cuchillo en primer lugar". Además, ha relatado que las heridas, que eran poco profundas en su mayoría, no pudieron ser infligidas por un asesino calculador, "que hubiese sabido como apuñalar los órganos vitales".

Si bien la declaración del forense encargado de examinar el cuerpo de Cristina se hizo a puerta cerrada, se explicó después que de las heridas que tenía solo una era mortal, pero que "todas fueron necesarias para producir su muerte".

Además, los médicos y psicólogos que examinaron a J.U.V.S. después de su detención emitieron informes contundentes en los que se afirma que el acusado estaba en plenas facultades, que sabía lo que hacía, que no padecía ninguna enfermedad ni problema, ni físico ni sicológico, que mermara sus capacidades para actuar. También aportaron datos y conclusiones de que el acusado "intentó manipular las pruebas que se le hicieron".

El jurado ha quedado emplazado para esta jornada de jueves, cuando se reunirán las distintas partes para intentar llegar a un veredicto, que podría conocerse antes del fin de semana.