Adega acusa a la Xunta de adjudicar directamente más de 320 contratos a una consultora "vinculada" a la patronal eólica

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación ecologista Adega ha denunciado que la Xunta de Galicia adjudicó directamente, sin concurso público, un total de 321 contratos menores por un importe global de 265.534,50 euros a la empresa privada Atefor S.L. para elaborar informes ambientales.

Según ha expuesto en una nota de prensa el colectivo, estos informes técnicos han sido aportados por la Administración autonómica en más de 30 procedimientos judiciales de impugnación de autorizaciones eólicas en los que Adega actúa como parte demandante.

En este contexto, la asociación ecologista ha denunciado que, en dichos procesos, la Xunta respalda su defensa aportando informes firmados por personal funcionario "que ocupa puestos de libre designación, haciendo valer que goza de presunción de imparcialidad", y peritajes encargados a la citada firma privada.

La entidad ha señalado que Atefor S.L., "domiciliada en Madrid y cuyo socio único es la sociedad Cubas de Don Luis S.L., redactó el documento de inicio ambiental del parque eólico 'Afrende', promovido por Volantis Renovables (propiedad de Tasga Eólica S.L."), cuyo consejero delegado es "vocal de la Asociación Eólica de Galicia", según ha detallado.

Asimismo, Adega ha desgranado que el parque 'Afrende' "comparte infraestructuras de evacuación y punto de conexión" con otros proyectos eólicos como Outeiro Grande y Monte Festeiros, "recurridos por Adega en los juzgados y para los que la Xunta contrató peritajes judiciales a Atefor S.L".

A juicio de la organización ecologista, esta situación evidencia una "total identificación" entre los intereses de las empresas eólicas y los del Gobierno autonómico. Por otro lado, ha acusado a la Administración gallega de poner en marcha una "Xunta en B" o administración paralela al "privatizar" el seguimiento y evaluación de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI) de proyectos industriales "a través de las consultoras UTE SGS Tecnos SAU y Acivro Consultoría de Medioambiente SL".

Finalmente, la organización ha contrapuesto estas actuaciones con las manifestaciones realizadas en el Parlamento y en los medios por la exconselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien afirmaba que la viabilidad ambiental de iniciativas como el proyecto de Greenfiber (Altri) o los parques eólicos correspondía de forma exclusiva a los técnicos autonómicos sin "injerencias externas".