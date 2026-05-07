Adif contrata por 4,72 millones de euros la redacción de los proyectos de renovación del tramo Ourense-Guillarei

Estación Guillarei - ADIF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Adif ha adjudicado por 4,72 millones de euros la redacción de los proyectos de mejora del tramo Ourense-Guillarei, la denominada Línea del Miño. En concreto, se trata de 96 kilómetros, entre los que se incluyen los 800 metros del llamado 'nudo de Guillarei'.

Según ha detallado Adif en un comunicado, la redacción de proyectos se va a dividir en tres bloques: Ourense-Filgueira (38 kilómetros), Filgueira-Arbo (24 kilómetros) y Arbo-Guillarei (34 kilómetros), incluyendo el nudo de Guillarei.

"El proyecto definirá las actuaciones necesarias en infraestructura y vía para su renovación, incluyendo mejoras en trincheras y desmontes y la renovación de todo el material de vía (balasto, traviesas y carril)", ha subrayado.

Asimismo, se efectuará un estudio de soluciones para dotar a las estaciones de Barbantes, Filgueira y Salvaterra de una vía apta para el estacionamiento de trenes de 750 metros de longitud. Además, se diseñará la racionalización de vías y andenes del resto de estaciones del tramo y el contrato contempla el diseño de adaptaciones y ajustes en la electrificación de la línea.

En paralelo, está impulsando la renovación del segmento restante de la Línea del Miño --el comprendido entre Vigo-Guixar y Guillarei--, con la realización de casi una decena de actuaciones simultáneas desde el pasado 7 de abril.

Así, la compañía se ha concentrado en la renovación de vía entre la Bifurcación Chapela y la entrada a la estación de Vigo-Guixar, en el refuerzo de la plataforma sobre la que se asienta la vía en 1,4 kilómetros en la zona del nuevo apeadero de Chapela y en el despliegue de 10 desvíos.

Con todo, Adif ha destacado su avance en la modernización de la Línea del Miño que, con una inversión global de 265 millones de euros, "se adecuará a los parámetros del Corredor Atlántico, reforzará la conexión con Portugal y aumentará la capacidad para tráfico de viajeros y mercancías".