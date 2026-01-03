Las administraciones públicas alcanzan su mayor cifra de empleados en Galicia al superar los 178.000

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Oferta de empleo público - ÁLVARO BALLESTEROS / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las administraciones públicas en Galicia cuentan con un total de 178.260 empleados, la mayor cifra desde que hay registros en la comunidad.

Según datos del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública correspondientes a julio de 2025, el mayor grueso de estos trabajadores dependen de la Xunta, con un total de 119.820, seguidos de los 30.268 de las administraciones locales y de los 28.172 del Estado.

Por sexos, la mayoría son mujeres (107.628), mientras que hay 70.632 hombres en las administraciones en Galicia.

En el reparto por provincias, A Coruña encabeza en la comunidad el número de funcionarios (79.161), tras la cual se encuentran: Pontevedra (54.308), Lugo (23.305) y Ourense (21.486).

En lo tocante a los trabajadores estatales, 16.043 son de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas. Hay 11.846 de la Administración General del Estado y 283 de la administración al servicio de juzgados y tribunales.

CASI 40.000 MÁS QUE HACE 20 AÑOS

Esta cifra de trabajadores públicos supone un incremento de unos 24.000 respecto a hace 15 años, cuando había 154.097 en la comunidad gallega.

De hecho, son cerca de 40.000 si la comparativa se hace con julio de 2005, pues hace 20 años había 139.477 en Galicia.

REEMPLAZAR A 5.000 FUNCIONARIOS EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

En una comparecencia hace un par de meses, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, ya advirtió de que la Xunta deberá llevar a cabo un "recambio generacional" para reemplazar a 5.000 funcionarios que se jubilarán durante los próximos cinco años, y todo ello "tras finalizar el proceso de estabilización que benefició a más de 5.500 empleados públicos".

Este mes de diciembre el Consello de la Xunta aprobó el decreto de Oferta de Empleo Público (OEP) de la Administración Xeral de la Xunta y de las entidades instrumentales del sector público autonómico para este 2025, que asciende a 1.103 plazas. Incluye 803 plazas de acceso libre y 300 de promoción interna independiente del personal funcionario de carrera.

A la Administración Xeral se suman las convocatorias de Sanidade y Educación, por ejemplo. Precisamente, esta misma semana el Sergas ha ofertado un centenar de plazas de difícil cobertura, con más de 30 plazas de pediatra en atención primaria.