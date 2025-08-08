Ados alerta de reservas bajas en los grupos A+ y 0- y llama a la donación

Archivo - Nueva unidad de donación de ADOS en Galicia. - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), de la Consellería de Sanidade, ha realizado un llamamiento a la donación de sangre, especialmente de los grupos A positivo y 0 positivo, por encontrarse en reservas bajas.

En cuanto a los grupos sanguíneos restantes el A negativo y 0 negativo, se encuentran en nivel normal, mientras que el B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo están en un buen nivel.

En un comunicado, ADOS ha recordado que hay muchas personas en los hospitales que necesitan recibir una transfusión de algún componente de sangre por múltiples razones como una operación, un trasplante, un accidente o una enfermedad.

De hecho, los hospitales gallegos precisan unas 500 donaciones de sangre cada día para desarrollar de forma eficaz la labor asistencial.

Por eso, ADOS dispone de locales de donación situados en las siete principales ciudades gallegas y también de unidades móviles que se desplazan todas las semanas por diferentes ayuntamientos de las cuatro provincias.