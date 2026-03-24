1072272.1.260.149.20260324133618 Afundación lanza 'Igualdade Dixital', una herramienta en línea y gratuita para mejorar las competencias de los mayores - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Afundación, la Obra Social de Abanca, ha presentado este martes en su sede de Santiago de Compostela la estrategia 'Igualdade Dixital', una herramienta en línea, gratuita y de acceso público que pone en marcha para apoyar la formación de las personas mayores en materia de digitalización y para reducir la brecha competencial.

Así lo ha anunciado el presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet, que ha incidido en que "es imprescindible" abordar la transformación tecnológica "desde la perspectiva del principio de igualdad y no discriminación minimizando en la medida de lo posible la brecha digital que puede surgir".

"Es una necesidad fundamental el darle prioridad a la gente mayor, yo siempre he pensado que la longevidad tiene sentido cuando es saludable, nadie quiere una longevidad no saludable", ha defendido.

En este contexto, ha advertido de que la falta de acceso digital es "una nueva forma de segregación y de discriminación", por ello, Afundación ha decidido lanzar 'Igualdade Dixital' después de formar y asesorar a cerca de 42.000 personas mayores durante la última década en temas relacionados con el uso de tecnologías.

"Es moralmente necesario y una urgencia social y democrática avanzar hacia la construcción de un derecho a la inclusión digital de tal manera que se mitiguen las asimetrías estructurales y se garantice a todas las personas una participación social equitativa independientemente de su edad", ha aseverado.

Además, ha señalado que "la rapidez de los acontecimientos ha ensanchado la brecha en competencias digitales y en el uso de herramientas", por ejemplo, en las personas de 65 a 74, un 7% no tiene ninguna habilidad digital comparado con el 0,6% de la población de entre 25 y 34 años, según el INE.

Mientras que un 44% tiene habilidades "limitadas, reducidas o bajas" y presenta "carencias" en las cinco áreas de competencia, información, comunicación, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas, comparado con el 18% de las personas en el tramo de 25 a 34 años.

IGUALDADE DIXITAL

De este modo surge la estrategia 'Igualdade Dixital', que se estructura en torno a una plataforma web de formación en línea para el uso seguro de la tecnología y de sus utilidades. Según ha explicado Escotet en rueda de prensa, está pensada tanto para la autoformación como para servir de apoyo a proyectos formativos, incluido el acompañamiento a través de mentorías digitales.

En concreto, ofrecerá talleres interactivos, guías descargables, vídeos formativos y ejercicios prácticos, entre otros. La plataforma, que se podrá usar gratuitamente previo registro, "facilitará un aprendizaje autónomo e intuitivo".

Así, ofrecerá tres modalidades de aprendizaje, por un lado, el autónomo, para aquellas personas que ya tengan correo electrónico y sepan navegar en Internet. La segunda modalidad será como recurso de programas formativos presenciales de Afundación o de otras entidades y, por último, a través del acompañamiento de mentores digitales.

Con todo, su lanzamiento llevará asociado un programa de 83 acciones gratuitas basadas en los contenidos de la plataforma y abiertas a la ciudadanía en 11 localidades durante los meses de abril y mayo.

"Ya tenemos programados 83 cursos del itinerario Igualdad Digital que se celebrarán entre abril y mayo en nuestros centros Y trabajamos actualmente en un proyecto piloto para desarrollar acciones en entidades públicas y privadas, preferentemente en el medio rural, que es el olvidado", ha concluido Escotet.

"QUIEREN SABER MÁS"

Finalmente, el formador y miembro del equipo del Espazo+60 Afundación de Monforte, Pablo García Castro, ha ensalzado la labor que desarrolla Afundación en materia de formación digital para las personas mayores y ha celebrado el lanzamiento de esta nueva herramienta.

Asimismo, ha destacado un cambio de paradigma y de mentalidad respecto a los medios digitales, pues "prácticamente ese miedo que había ha desaparecido y ahora es curiosidad, cada vez quieren saber mucho más".

"Les damos el tiempo que ellos necesitan, los escuchamos, los acompañamos y les damos confianza para que se sientan capaces de utilizar estas tecnologías", ha celebrado este docente. Por su parte, Teresa Frade y Augusto Bruyel, usuarios del programa de adquisición de competencias digitales de Afundación, han agradecido las competencias adquiridas en los cursos y han asegurado estar "encantados".

"Voy a las clases de Abanca y estoy encantada, me parece que es una forma también de cuidarnos a las personas mayores, es decir, para no quedarnos arrinconadas, porque cuando estás activo y cuando estás bien hay que aprovechar", ha subrayado Teresa Frades.

Con todo, la jornada ha terminado con el taller 'Descobre a intelixencia artificial: primeiros pasos con ChatGPT', que ha contado con la participación de personas socias del Espazo+60 Afundación de Santiago.