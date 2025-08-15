Agentes intervienen en una pelea entre padres tras una discusión de sus hijos en Vigo

VIGO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, han intervenido en una pelea entre padres tras una discusión entre niños en Vigo.

Así lo han informado fuentes consultadas por Europa Press en relación a un servicio del que se hizo cargo la Policía Local, aunque también se desplazaron agentes de la Nacional.

Fue a última hora de la tarde en el parque Camilo José Cela donde se produjo primero una discusión entre menores que, posteriormente, provocó un enfrentamiento entre adultos con pelea de los padres, lo que requirió la presencia de varios efectivos para intervenir.