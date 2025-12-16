Alba Nogueira presenta un recurso contra su exclusión provisional como candidata a rectora de la USC

Archivo - La vocal de la Junta Electoral Central (JEC), María da Alba Nogueira, en el Congreso de los Diputados (Madrid), a 6 de febrero de 2024 - CONGRESO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alba Nogueira ha presentado este martes la reclamación frente a su exclusión provisional como candidata a rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), una exclusión que ha relacionado con "motivos formales contrarios a las normas".

Asimismo, ha aprovechado para agradecer a través de una nota de prensa "el movimiento de apoyo y solidaridad recibido en estos días y de profunda incomprensión" por la decisión tomada por la USC en base a su candidatura.

"Resulta significativo que me llegasen mensajes comunicándome situaciones similares que evidencian la necesidad de acometer acción de mejora institucional para que estudiar y trabajar en la USC sea más fácil", ha reflexionado.

Cabe recordar que la Comisión Electoral Central de la USC publicó el pasado jueves la proclamación provisional de Rosa María Crujeiras Casais, María Teresa Flores Arias y María José López Couso como candidatas a la rectoría de la USC, que dirigirá por primera vez una mujer.

Por otro lado, la candidatura de Alba Nogueira quedó excluida por incumplir los requisitos establecidos, aunque ella denunció que se trataba de una cuestión "formalista".

Por su parte, la Comisión argumentó esta exclusión en base a "un incumplimiento de los requisitos establecidos", concretamente por no acreditar correctamente los méritos alegados para ser rectora de la institución.

En concreto, explicó en la resolución provisional que "los documentos acreditativos de los méritos alegados debían estar incorporados en el expediente personal de la candidata o candidato antes de la finalización del plazo de presentación de candidaturas".

"La introducción de un deber de documentación formal no previsto en las normas es de facto un requisito de inexibilidad nuevo a través del acto de la convocatoria. Esta exigencia que provoca la inadmisión provisional de la candidatura no figura en el Reglamento electoral general de la USC reformado en septiembre por última vez en previsión de las elecciones", ha recriminado Nogueira en la nota de prensa.

Asimismo, ha asegurado que se trata de "una muestra de un sistema que obstaculiza innecesariamente la labor profesional de las personas trabajadoras". Con todo, ha incidido en que la decisión de exclusión provisional "por motivos formales de no acreditación documental" que se cumplen "sobradamente" provoca "inseguridad jurídica, desigualdad y hace una interpretación restrictiva lesiva del derecho fundamental al sufragio pasivo, siendo nula de pleno derecho