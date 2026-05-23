Alberto Lema, Ivana Gómez y Santiago Lopo, ganadores de los Premios Xerais 2026

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Alberto Lema, Ivana Gómez y Santiago Lopo son los ganadores de los Premios Xerais 2026, que esta editorial otorga anualmente a obras de narrativa divididas en tres categorías (novela adulta, infantil y juvenil). Cada uno de los galardones tiene una dotación de 10.000 euros.

Tras el proceso de edición de las tres obras ganadoras, Xerais celebrará una fiesta de entrega de los premios en otoño, cuando los libros ya estén en librerías. El acto tendrá lugar el sábado 10 de octubre en el Museo do Mar de Galicia, en Vigo.

En concreto, las obras distinguidas son: 'A boca do río', de Alberto Lema, es la ganadora del XLIII Premios Xerais de Novela; 'A banda da Albóndega', de Ivana Gómez, ha recibido el XLI Premio Merlín de Literatura Infantil, y 'A lingua dos grifóns', de Santiago Lopo, ha sido galardonada con el XVIII Premio Jules Verne de Literatura Xuvenil.

Según ha revelado la editorial, 'A boca do río' es una novela que ahonda "en las prácticas abusivas de los acólitos de la dictadura" y que muestra que "el discurso de 'reconstruir y modernizar' no era más que una coartada para llevar a cabo inmensos negocios privados".

Lo hace a través del personaje de Isidro María Legazpi Dalma, un banquero de la época que, aunque se presenta como bienhechor de la sociedad gallega, está detrás de "compras amañadas, cambios legales hechos a medida, expropiaciones violentas a precio de saldo y una poderosa alianza con la Iglesia y el Caudillo".

"Esta es una historia sobre las alianzas entre el poder político y el económico y las resistencias populares que se le oponen en un periodo marcado por el terror y por el ascenso de una nueva élite dirigente en el estado franquista, los llamados tecnócratas", cuenta el propio autor de la novela. Este la escribió entre el 2022 y el 2026 a raíz de su contacto directo con la zona de Belesar y San Fiz, en Chantada.

'A BANDA DA ALBÓNDEGA' Y 'A LINGUA DOS GRIFÓNS'

Por su lado, 'A Banda da Albóndega', de Ivana Gómez, sigue a Antía y a su perro Ringo, que viven en una pequeña villa marinera y encuentran una pequeña caja escondida en una playa. Dentro se esconde un fragmento de cerámica azul "con un símbolo misterioso". Esta es la primera pista de un enigma que la joven se encargará de resolver junto a sus amigos, Brais, Lúa y Kike, apadrinados por un marinero jubilado.

La novela "combina la emoción de los libros clásicos de misterio y aventuras con una mirada honda y cariñosa a la memoria, la amistad y al poder de las historias", describe la editorial. De esta forma, construye un "universo sensorial" lleno de detalles que sitúan al lector dentro de la villa y hacen que cada escena "se sienta viva y próxima".

Por último, 'A lingua dos grifóns', de Santiago Lopo, está ambientada en el continente devastado de Anterga. Viri y su hermano Lauro crecen en un orfanato donde la lengua antigua solo sirve para despedir a los muertos. "Cuando son expulsados del único hogar que conocen, se ven arrastrados a un viaje inesperada: un convite misterioso, una profecía olvidada y una misión imposible", dice la sinopsis.

El jurado del Premio Jules Verne ha destacado la calidad de la obra presentada, así como la creación de un universo "original" y una atmósfera "inmersiva" en un mundo distópico "rico en detalles culturales, lingüísticos e históricos".