El alcalde de Oleiros, satisfecho con su absolución: "Se me acusa por aquellos que políticamente no pueden conmigo"

A CORUÑA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, de Alternativa dos Veciños, ha mostrado su satisfacción por su absolución en relación a la demolición de la Casa Carnicero al incidir en que se trata de una sentencia "justa".

Pese a que la acusación fue formulada por la Fiscalía, Seoane ha vinculado la denuncia con representantes políticos del PP relacionados con Oleiros. "Se me acusa por aquellos que políticamente no pueden conmigo", ha aseverado en rueda de prensa tras hacerse público este martes el fallo judicial.

"Es una noticia agradable para mí, no había cometido ningún delito", ha sentenciado en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha reiterado, como hizo en el juicio, que había riesgo para la ciudadanía tras las intensas lluvias de los días previos y el hecho de que cayera una de las partes del inmueble, ya en ruina.

"O muere por muerte natural o hay que matarlo", ha sentenciado al considerar que existieron detrás motivos políticos. Así, ha incidido en que "durante muchos años" hubo contra él "muchos pleitos".

Cuestionado si le preocupa que se recurra el fallo judicial, afirma que la sentencia tiene posibilidad de recurso "pero no recorrido". "Yo estaba más preocupado por el compañero funcionario", ha sentenciado sobre el arquitecto municipal juzgado y también absuelto.

Mientras, ha reiterado, como declaró en su momento, en que el ayuntamiento negoció con los familiares para adquirir el inmueble pero que se fue retrasando por estar uno de los propietarios tutelado "y dependía de un juez". "Cuando lo recibimos ya era ruina total", ha insistido.