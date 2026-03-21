El alcalde de Pontevedra apunta que la sala del derrumbe del Teatro Principal no se comprobó en la última revisión

El alcalde de Pontevedra y los técnicos municipales acuden al lugar del desprendimiento del falso techo - CONCELLO DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha afirmado que la sala donde se produjo la caída de parte del falso techo no se comprobó en la última revisión.

Así lo ha trasladado a los medios durante su visita, este sábado, al lugar de los hechos, donde los técnicos municipales realizaban una valoración inicial. Será el lunes, cuando se realice una investigación más detenida para ver las causas del desprendimiento.

Según Lores, no era una cuestión "previsible", ya que hace unos años hicieron una revisión del falso techo del Teatro Principal de abajo, debido a que era este el que sembraba "ciertas dudas" sobre si debía repararse. Dicha revisión, no alcanzó la parte afectada, correspondiente al anfiteatro.

"Al final, como esto tiene una cierta edad, cualquier tipo de cuestión que sabremos cuando los técnicos la definan, provocó que cayese, afortunadamente sin grandes desgracias y estaremos al tanto de lo que pase para tomar las decisiones pertinentes", ha apuntado.

Por el momento, la programación ha quedado suspendida hasta el lunes, día en que los responsables técnicos realizarán una valoración con detenimiento, para poder averiguar las causas.

Con respecto a la programación cultural, Lores ha señalado que se tomarán las medidas pertinentes para poder abrirlo y hasta entonces intentarán reprogramarla en otras dependencias municipales. En el caso de que no sea posible, se suspenderán.

Finalmente, ha agradecido el trabajo de todas las fuerzas de seguridad, de las ambulancias y de los técnicos municipales y ha remarcado que se interesará a lo largo del día por el estado de las cinco personas heridas.