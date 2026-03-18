EEUU levanta las sanciones impuestas contra seis personas y entidades vinculadas a Rusia

Archivo - Bandera de Rusia en una imagen de archivo. - Annette Riedl/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles el levantamiento de las sanciones impuestas contra tres personas y tres entidades vinculadas a Rusia, entre las que se encuentran dos ciudadanos rusos y uno turco.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha indicado en un comunicado que las personas beneficiadas de esta medida son Eugenia Tiurikova, Boris Voronstsov y Berk Turken, además de las empresas Turken Dijital Matbaa y BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, además de la emiratí Futuris FZE.

La medida llega tan solo unos días después de que Estados Unidos anunciara una retirada parcial de las sanciones contra el crudo ruso a medida que aumentan los precios del barril de Brent en pleno aumento de la tensión en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.