La alcaldesa de Cambre (A Coruña) afirma que dimite por "responsabilidad" y culpa a la oposición de impedir la gestión

María Pan, de Unión por Cambre, confirma que mantendrá su acta

A CORUÑA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cambre (A Coruña), María Pan, de Unión por Cambre, ha explicado que dimite por "responsabilidad" y "respeto" a los vecinos y vecinas de este municipio, una decisión expuesta a asociaciones vecinales antes y en la asamblea de su partido. También ha culpado a la oposición -- PP, PSOE y BNG -- de impedir la gestión municipal.

En una comparecencia ante los medios en el consistorio, arropada por el exalcalde Óscar García Patiño, que dimitió hace un año y al que relevó Pan, y otros compañeros y compañeras, se ha mostrado emocionada, especialmente cuando ha aludido a los agradecimientos a su familia.

Antes, ha sido muy crítica con la oposición -- Unión por Cambre ha gobernado con el apoyo de Alternativa dos Veciños y una edil no adscrita, aunque sin mayoría --, al entender que socialistas, nacionalistas y populares han tratado de gobernar sin estar al frente del consistorio.

Pan, que ha confirmado que mantendrá el acta, ha explicado que Unión por Cambre celebrará una nueva asamblea para decidir si presenta candidato o candidata para la Alcaldía, aunque antes ha explicado que ella convocará el pleno para dar cuenta de su dimisión y que luego será el siguiente paso.

Todo ello en una comparecencia en la que ha defendido la gestión para afrontar pagos pendientes y ha asegurado que si no se hicieron fue por asuntos que tienen que ir a pleno y que no contaron con el apoyo de la oposición. Frente a las críticas del BNG en una comparecencia ofrecida el miércoles, ha defendido el procedimiento de reconocimientos extrajudiciales de crédito.

REPROCHES A PP, PSOE Y BNG

"Dejo la Alcaldía por responsabilidad y respeto, no voy a estar dos años más cobrando un sueldo para no sacar temas adelante", ha señalado. Mientras, ha instado a PP, PSOE y BNG a dar "un paso al frente" tras ejercer una oposición diciendo "no a todo".

"Les falta valentía política", ha aseverado al preguntarse por qué no plantearon una moción de censura. "Y sustituir este gobierno por uno de mayoría absoluta", ha afirmado para insistir en que ha habido una estrategia de "acoso y derribo" por parte de los miembros de la oposición.

"Voy a seguir trabajando por Unión por Cambre en lo que resta de legislatura", ha aseverado también para indicar que su objetivo es estar también "más cerca" de los vecinos y vecinas al entender que como regidora no pudo.

Por otra parte, ha especificado que emitirá una providencia para que se convoque el pleno donde dará cuenta de su dimisión. "Hasta ese día seguiré trabajando, la próxima semana habrá un pleno en el que se llevarán los presupuestos de 2025 y la propuesta de relación de puestos de trabajo consensuada con los sindicatos, dos expedientes que llevan informes técnicos en contra", ha lamentado.

Todo esto tras pedir los 11 concejales y concejalas de la oposición que "piensen en los vecinos" de cara a "estabilizar" el ayuntamiento, en el que, a su juicio, han intentado hacer una política de "desgaste" de Unión por Cambre hasta las próximas elecciones "para que desaparezcamos y se repartan nuestros votos".