La alcaldesa de A Coruña da positivo por Covid

A CORUÑA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha dado positivo por Covid, según ella misma ha informado en su cuenta de redes sociales y tras su participación en Madrid en la feria Fitur.

"Tras realizarme un test de antígenos, he dado positivo en Covid. Por ahora, no tengo síntomas y me encuentro bien", explica en su cuenta de Twitter.

"Aplazaré mi agenda pública unos días y continuaré trabajando desde casa", añade la regidora coruñesa, que acaba con un "cuidaos mucho" su mensaje en redes sociales.