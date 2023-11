La alcaldesa de A Coruña sitúa en 2026 la finalización de la ampliación de Alfonso Molina, tras su adjudicación

A CORUÑA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha situado el inicio de las obras de ampliación de la avenida de Alfonso Molina en 2024 y su finalización en 2026, tras la adjudicación de la obra y la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del estudio de detalle para la integración ambiental.

"Unas obras que van a pasar de ser históricas a actuales", ha remarcado la regidora en un acto junto al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, en la zona de Matogrande.

"Muchos años escuchando hablar a otros ministros no socialistas y con gobierno local no socialista y en la Xunta, qué casualidad que todas administraciones del mismo color y no fueron capaces de desbloquear esta infraestructura", ha apuntado sobre el PP.

Ya sobre la obra ha indicado que se trata de una adjudicación por 18 millones para la ampliación de la avenida de salida y entrada a la ciudad, a lo que se suma la publicación del estudio de detalle para la integración ambiental, por importe de 5,5 millones.

En otro orden de cosas, y cuestionada por las negociaciones con el BNG para los presupuestos de 2024, ha apelado al "arduo trabajo" y ha instado a la "discreción" a la espera de que se haga público el resultado de las mismas.