La alcaldesa de Teo (A Coruña) tacha de "escrache" la protesta de una plataforma vecinal, que la define como "pacífica"

Vecinos de Teo protestan contra la planta de residuos de la construcción que pretende ubicarse en Cacheiras - EUROPA PRESS

"Si fuese por mí, esa planta se instalaría en el futuro polígono industrial", dice la alcaldesa, misma postura que defienden los vecinos

TEO (A CORUÑA), 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio coruñés de Teo, Lucía Calvo de la Uz, ha calificado de "escrache" la protesta ante el consistorio en la que la noche del miércoles participaron unos 150 vecinos de la zona, y que había sido convocada por la Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras, que defiende la "movilización pacífica, abierta y democrática".

En un comunicado, la regidora de Teo, del PP, califica de "desagradable" la situación y asegura que "tuvo que ser escoltada hasta su vehículo por la Policía Local, ante los insultos e increpaciones de los manifestantes", contrarios a que la empresa excavaciones Midón ubique una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición entre las aldeas de Feros y A Torre, donde hay varias viviendas unifamiliares.

La plataforma vecinal ve que se está intentando identificarla "de manera interesada y ficticia con hechos y actitudes" que no ocurrieron. "La discrepancia política y social es plenamente legítima; la desinformación y la manipulación, no", proclama en un comunicado.

"Nuestra plataforma nació y sigue trabajando desde una posición vecinal, cívica y pacífica, con la voluntad de defender una preocupación real de muchos vecinos de Cacheiras. Todas las acciones que promovemos tienen como base el respeto democrático, la participación y la reivindicación legítima", afirman.

HECHOS

Vecinos presentes en la movilización ratifican que algunos manifestantes siguieron los pasos de la alcaldesa hasta un vehículo y le solicitaron, al menos hasta en un par de ocasiones, "poder hablar", sin que ella se parase.

Los manifestantes se concentraron desde las 20.00 horas ante el consistorio haciendo sonar pitos y bocinas y coreando proclamas como "Alcaldesa, atiende, la salud no se vende", "¿Dónde está, el polígono industrial?" o "No, no, no, a la planta de Midón". Una vez que sobre las 21.00 horas finalizó el pleno, los concejales empezaron a salir del consistorio, mientras que Lucía Calvo permanecía en el interior del edificio.

Transcurrida media hora, sobre las 21.30 horas, abandonó la casa consistorial acompañada de dos agentes de la Policía Local, que la acompañaron unos metros hasta su vehículo, mientras desplegaban sus brazos para garantizar la distancia interpersonal con la regidora.

POSTURAS QUE PARECEN COINCIDIR

La alcaldesa asegura aceptar "las manifestaciones y protestas pacíficas", pero puntualiza que "nunca los intentos de agresión a personas, ni verbales ni físicas". Es más, asegura que en el propio pleno señaló que entiende "perfectamente el malestar del vecindario por la situación de esta planta".

Pero Lucía Calvo matiza que el Ayuntamiento de Teo "no tuvo potestad alguna para autorizar esta planta", al tratarse de "una competencia exclusiva de la Administración autonómica", gobernada también con mayoría absoluta por el PP.

"Si fuera por mí, esa planta no se instalaría en este punto, sino que se ubicaría en el futuro polígono industrial", asegura la alcaldesa. Los vecinos afectados defienden exactamente esta misma postura. La Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras ha dicho que "lo que se cuestiona es la pretensión de situar esta actividad en un entorno con viviendas muy próximas".

COMPETENCIA AUTONÓMICA

En su comunicado, la regidora sostiene que el gobierno local "no puede emitir ningún tipo de informe vinculante" y que Midón cuenta con autorización ambiental de la Administración autonómica. A finales de la semana pasada, el Ayuntamiento de Teo había emitido un comunicado en el que admitía que "ni tan siquiera fue emitido" el informe de viabilidad urbanística que le solicitó la Consellería de Medio Ambiente.

El consistorio agrega ahora que la planta "se pretende implantar en suelo rústico, tal y como permite la Ley Gallega del Suelo en su artículo 35 usos y actividades en suelo rústico, apartado 'm', el cual estipula que se permitirán las instalaciones e infraestructuras públicas o privadas para la gestión de residuos inertes en suelo rústico".

Pero los vecinos afectados cuestionan que la planta de residuos de la construcción que proyecta Midón estaría en "un entorno con viviendas muy próximas" y alertan del impacto sobre los accesos locales, además de las "afecciones evidentes de ruido, polvo, tráfico pesado e impacto visual".