Sonora protesta de unos 150 vecinos de Teo (A Coruña) ante el consistorio contra la planta de residuos de construcción

Vecinos de Teo protestan contra la planta de residuos de la construcción que pretende ubicarse en Cacheiras - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

En torno a 150 vecinos del municipio coruñés de Teo hicieron sonar estar tarde pitos y bocinas ante el Consistorio, donde se celebraba el pleno municipal, para reclamar al gobierno local, del PP, que "no jueguen con la salud" del vecindario y se oponga a la ubicación de una planta de tratamiento de residuos de la construcción en una zona con varias viviendas próximas.

"Alcaldesa, atiende, la salud no se vende", fue una de las consignas gritadas por vecinos que temen que la planta que la empresa excavaciones y demoliciones Midón quiere instalar entre las aldeas de Feros y A Torre provoque "afecciones evidentes de ruido, polvo, tráfico pesado e impacto visual".

Mientras la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, presidía el pleno dentro del consistorio, proclamas como "Esa porquería, en la casa de Lucía" eran gritadas por adultos y niños en el exterior de la casa consistorial desde las 20.00 horas. Una hora después, la regidora no había salido a hablar con sus vecinos y se mantenía la protesta.

La Plataforma Stop Planta de Residuos-Cacheiras fue la encargada de convocar la concentración contra la instalación industrial, que recibió la autorización de la Consellería de Medio Ambiente a finales del año pasado. Precisamente, el Ayuntamiento de Teo alega que la autorización de la planta es "competencia exclusiva" de la Administración autonómica, gobernada también con mayoría absoluta del PP.

No obstante, el propio gobierno de Teo reconoció a semana pasada que "ni tan siquiera fue emitido" el informe de viabilidad urbanística que le solicitó la Consellería de Medio Ambiente, lo que la plataforma vecinal interpreta como "pasividad" y no como neutralidad. Por ello, los vecinos contrarios a la planta de Midón reclaman que se ubique en el polígono empresarial de A Ramallosa y no tan cerca de viviendas unifamiliares.