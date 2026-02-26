Alcaldesas reivindican la gestión de las mujeres al frente de los ayuntamientos: "Marcamos otra forma de gobernar"

Cartel con la campaña de la Fegamp por el 8 de marzo - FEGAMP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alcaldesas gallegas han reflexionado este jueves sobre su gestión al frente de los ayuntamientos, en los que coinciden en que marcan "otra forma de gobernar", con una especial sensibilidad a las políticas sociales y una "profunda capacidad de negociación".

Santiago de Compostela ha acogido este jueves la jornada 'As mulleres xestoras do cambio, o papel de Europa', organizada por la Federación galega de municipios e provincias (Fegamp) con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo y a la que ha asistido, además del presidente del ente municipalista, Alberto Varela; la directora del Instituto de la Mujer, Cristina Hernández; la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, así como regidoras y cargos institucionales de toda Galicia.

En declaraciones a los medios y preguntada por el papel de las mujeres al frente de los consistorios, la alcaldesa de A Rúa, María Albert (BNG), ha reconocido que, al igual que en otros muchos escenarios, en la política hay "techos de cristal" y las mujeres se enfrentan a situaciones que a las que un hombre "no se tiene que enfrentar".

"Esto es una realidad, pero también es verdad que las mujeres que ocupamos cargos públicos tenemos más responsabilidad de ejercer la albor de una forma contundente, para que se vea que hay otra forma de gobernar", ha señalado.

En este punto, destaca que las mujeres en general tienen "otra forma fe afrontar as situaciones de la vida en general", así como "otra forma de afrontar negociaciones y trabajos mucho más colavorativa y de mucho más consensos".

Así, pone en valor que en una comarca como la de Valdeorras, en las que cuatro de los nueve ayuntamientos que la conforman están gobernados por mujeres, considera que existe "una colaboración más fluida" entre los consistorios con alcaldesas, independientemente de la fuerza política que gobierne cada uno de ellos.

ALCALDESA DE BOBORÁS (OURENSE)

Por su parte, la regidora de Boborás, Patricia Torres, ha incidido en el hecho de que en muchas ocasiones las alcaldesas por el hecho de ser mujeres tienen que "demostrar" que valen para ganar la confianza.

Así, recuerda que ella misma fue incrementado el apoyo recibido en las urnas para llegar a revalidar la alcaldía de esta localidad ourensana en 2023 con casi un 87% de los votos, convirtiéndose en "la alcaldesa con mayor porcentaje de apoyo de Galicia".

Dicho esto, pone en valor que la política que ejercen las mujeres es "positiva" y si bien rechaza que sea "mejor o peor" que la que puede tener un hombre sí destaca que tienen una "mayor sensibilidad para ciertos aspectos" a los que a lo mejor ellos no prestan tanta atención, "sobre todo en el ámbito social".

A este respecto, se refiere a servicios como el de conciliación, una herramienta que también ha puesto en valor la regidora de A Rúa para señalar que sin una red de cuidados pública "es difícil que las mujeres puedan acceder a la vida pública".

Patricia Torres, que recuerda que la provincia de Ourense es la que más mujeres tiene al frente de ayuntamientos, incide también en la importancia de que los partidos políticos apuesten por ellas para liderar las candidaturas a las instituciones.

También en declaraciones a los medios, la alcaldesa de Cee, Margot Lamela (PSOE), explica que en su profesión como abogada nunca sintió una "discriminación" que sí ha llegado a sentir en la política, un escenario en el que considera que a las mujeres "no se las suele tener tan en cuenta".

En este sentido, reconoce notar la diferencia de trato cuando acude a entidades superiores a los ayuntamientos, donde considera que las mujeres "tienen que demostrar más" los conocimientos que tienen, pero también en aspectos como los relacionados con la gestión de infraestructuras y obras. "Parece que cuando un hombre te viene a preguntar, por el hecho de que eres mujer, pues no puedes saber tanto como un hombre", señala.

Lamela coincide con el resto de regidoras al asegurar que las mujeres "están marcando una forma bastante diferente" de hacer política con su apuesta por el refuerzo de los servicios de conciliación, fundamentales para la incorporación de ellas al mercado laboral.

FONDOS EUROPEOS EN IGUALDAD

Todas ellas han participado este jueves en Santiago de Compostela en unas jornadas sobre organizadas por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) bajo el lema 'Mulleres xestoras do cambio, o papel de Europa'.

En ella, la directora del Instituto de la Mujer, Cristina Hernández, ha puesto en valor la "propuesta feminista" del Gobierno de España, que demuestra que "es posible crecer y crecer en derechos feministas". Además, ha destacado la reducción de la brecha salarial, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional y ha subrayado la importancia de políticas de conciliación como el Plan corresponsables.

Por su parte, el presidente de la Fegamp, Alberto Varela, ha incidido la importancia de esta jornada y de la visión feminista en un momento en el que hay partidos que "reniegan de la igualdad, criminalizan el feminismo y niegan la violencia de género". "Las fuerzas políticas y los cargos públicos que creemos en el feminismo tenemos que alzar nuestra voz", ha dicho el también alcalde de Vilagarcía que ha subrayado también la importancia de seguir sumando alcaldesas.

LA XUNTA DESTACA A GALICIA COMO "REFERENTE" EN IGUALDAD

Además en la jornada en la que se abordaban las políticas de igualdad puestas en marcha con fondos europeos, la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, ha destacado a Galicia como "una comunidad referente en la elaboración" de estas.

Quintiana ha señalado que uno de los pilares fundamentales para alcanzar una sociedad con plena igualad pasa por garantizar que las mujeres recuperen los espacios que les corresponden, de forma que puedan impulsar sus propios proyectos personales y vitales con independencia.

Por eso, ha señalado la importancia de programa de apoyo al emprendimiento femenino Emega como promotor del talento femenino y que es ejemplo de buenas prácticas para la Comisión Europea. Se trata de un programa cofinanciado entre fondos FSE+ y de la Xunta, que en los últimos años tuvo más de 32 millones de euros de inversión, lo que supuso apoyar a más de 2.400 proyectos y crear más de 4.000 empleos.

Precisamente, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Fegamp ha sacado una campaña en con el lema 'As nenas non queren ser princesas, queren ser alcaldesas', en las que se puede ver a las distintas regidoras de Galicia, a las que agradece "ser parte del cambio".