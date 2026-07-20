Alcohol y drogas alteran funciones "esenciales" para conducir y aumentan el riesgo de accidentes, recuerda Vithas Vigo

Rehabilitación en Vithas Vigo - VITHAS VIGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los especialistas del Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas (Irenea) en Vigo, han recordado que alcohol y drogas alteran funciones "esenciales" para conducir y aumentan el riesgo de accidentes.

Así lo han trasladado en una nota de prensa con motivo de la campaña especial de vigilancia y control de alcohol y drogas de la Dirección General de Tráfico (DGT) de esta semana.

Según han explicado, el alcohol ejerce como un depresor del sistema nervioso central y alcanza el cerebro en pocos minutos, alterando la comunicación entre las neuronas. Como consecuencia, se "ralentiza el procesamiento de la información, disminuye la capacidad de concentración, empeora el juicio y se altera la coordinación de los movimientos".

También las drogas modifican el funcionamiento cerebral. El cannabis altera la atención, la percepción del tiempo y de las distancias y dificulta la toma de decisiones; la cocaína y otros estimulantes pueden favorecer la impulsividad, generar una falsa sensación de control y aumentar la tendencia a asumir riesgos: y sustancias como las anfetaminas, los opioides o las drogas de síntesis, pueden alterar la percepción, la atención, el equilibrio o la capacidad para responder ante un imprevisto.

Además, medicamentos como las benzodiacepinas, utilizadas habitualmente para tratar la ansiedad o el insomnio, pueden provocar somnolencia, disminuir el estado de alerta, ralentizar el tiempo de reacción y afectar a la coordinación.

"Cada sustancia actúa sobre circuitos cerebrales distintos, pero todas interfieren en procesos imprescindibles para conducir, como la atención, la coordinación, el juicio o la toma de decisiones", ha señalado la directora médica de Irenea, Belén Moliner.

En este sentido, Moliner ha apuntado que en el centro de rehabilitación ven "con más frecuencia de las que les gustaría" como una decisión tomada en apenas unos segundos "puede cambiar la vida de una persona y de toda su familia".

"Muchas de esas lesiones podrían haberse evitado. Por eso queremos reforzar el mensaje de la DGT que recalca que cuando se va a conducir, la única decisión segura es hacerlo sin alcohol, sin drogas y siendo consciente de que el cerebro necesita funcionar al cien por cien para responder ante cualquier imprevisto", ha concluido la directoria asistencial de Irenea, Ángela Menéndez.