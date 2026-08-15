Alerta roja por calor este domingo en interior de Pontevedra, Rías Baixas y montaña de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia, la Xunta ha activado la alerta de nivel rojo por calor para este domingo en el interior de Pontevedra, Rías Baixas y Montaña de Ourense.

A mayores, la alerta por calor será de nivel naranja en Valdeorras, Sur de Lugo y Miño de Ourense y de nivel amarillo en el Sudoeste de A Coruña y Miño de Pontevedra.

Según Meteogalicia, durante la jornada de este domingo y hasta el martes, las temperaturas seguirán siendo elevadas, previendo que el próximo miércoles comiencen a bajar.