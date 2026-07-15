Alertas por tormentas este jueves en las provincias de Lugo, A Coruña y Ourense

Archivo - Una persona con paraguas camina en Viveiro, a 8 de enero de 2025, en Viveiro, Lugo, Galicia (España). Durante esta mañana de miércoles, Galicia ha registrado vientos de más de 150 kilómetros por hora, en concreto, el valor máximo, según Meteogal - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado diferentes alertas por tormentas y fuertes lluvias en las provincias de Lugo, A Coruña y Ourense durante este jueves, 16 de julio.

Por un lado, en la provincia de Lugo habrá alerta naranja por tormentas en la montaña y la zona centro, entre las 14,00 y las 21,00 horas del jueves, con una precipitación que se prevé de 30 litros por metro cuadrado y posible granizo. Habrá alerta amarilla en el resto de la provincia, con lluvias de 15 litros por metro cuadrado.

En la provincia de A Coruña, la alerta de la Aemet es amarilla en la zona interior, también entre las 14,00 y las 21,00. Lo mismo ocurre en la zona de Valdeorras, en la provincia de Ourense, con el mismo aviso por tormentas.

Por su parte, MeteoGalicia fija solo un aviso amarillo para este jueves en la provincia de Lugo, en su caso entre las 15,00 horas y la medianoche por tormentas localmente fuertes.