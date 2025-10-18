Allegue adelanta que la Xunta facilitará construir vivienda protegida en suelos dotacionales en desuso

La provincia de Pontevedra cuenta con el presupuesto "más alto" de la Xunta en vivienda: 149 millones, de los 28 son para la ciudad del Lérez

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha anticipado que las cuentas gallegas de 2026 reservan para la provincia 211 millones, lo que representa "un 33% del presupuesto de la Consellería en toda Galicia".

De hecho, ha destacado que precisamente es la provincia de Pontevedra la que tiene "el presupuesto más alto en vivienda, con 149 millones de euros, de los que más de 84 millones son para nueva vivienda de promoción pública, y 28 millones solo para la ciudad del Lérez".

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha destacado que el Gobierno gallego destinará 14 millones para nueva vivienda en Pontevedra, de los 28 millones consignados, para seguir con la ejecución de los 236 nuevos hogares en marcha en Valdecorvos, así como también las otras 53 viviendas en Tafisa y 11 en As Devesas.

Ha avanzado que en el 2026 el Gobierno gallego comenzará la entrega de viviendas, concretamente de los primeros 74 nuevos hogares para las familias adjudicatarias y también sacará a licitación la ejecución de todos los proyectos en marcha, incluidas las obras para convertir en viviendas los 4 locales de Valdecorvos.

SUELOS RESIDENCIALES

Por otra parte, la titular de Vivienda adelantó que la Xunta avanzará con la tramitación para desarrollar los suelos residenciales previstos tanto en Pontevedra como en Marín, con la finalidad de que puedan estar aprobados a finales del año 2026 y poder así adquirir el suelo para, posteriormente, licitar las obras de urbanización en el año 2027.

Allegue puso en valor estas actuaciones de suelo residencial, también prioritarias ya que permitirán dar cobertura a corto plazo la construcción de 2.400 nuevas viviendas en el área urbano de Pontevedra de las que el 80% serán viviendas protegidas.

BAJOS EN DESUSO

Al tiempo, ha destacado que en el año 2026 el Gobierno gallego pondrá en marcha nuevas medidas que permitirán sumar más vivienda, como el nuevo programa para adquirir bajos en desuso y transformarlos en viviendas públicas, al que se destinará una partida plurianual de cinco millones, de los que dos millones están consignados para el año 2026.

"Tal y como explicó ya el presidente Rueda, lanzaremos una oferta pública de adquisición de bajos que reúnan condiciones técnicas y jurídicas adecuadas, y acometeremos las obras necesarias para convertirlos en viviendas", ha subrayado Allegue.

Asimismo, ha ratificado que la Xunta regulará el desarrollo de alojamientos compartidos, un modelo alternativo de residencia caracterizado por contar con espacios privados destinados a alojamiento y además instalaciones y servicios de uso común como zonas para el ocio.

"Son nuevas formas de convivencia, que ya están despuntando en Europa. Una forma de vida, cada vez más demandada, en la que se busca un equilibrio entre la autonomía individual y la vida compartida, ofreciendo una alternativa estable, accesible y socialmente sostenible al modelo tradicional de vivienda", ha destacado.

ALOJAMIENTOS COMPARTIDOS

La titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas también ha avanzado que a partir del año que viene se permitirá construir vivienda de protección en suelos dotacionales o con usos terciarios, que actualmente están sin uso, sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

Las entidades privadas también podrán promover viviendas protegidas o alojamientos compartidos. Bastará un acuerdo plenario del Ayuntamiento, con mayoría absoluta. En ambos casos, quedará garantizada la cualificación permanente como vivienda de protección.

"Ganamos en agilidad en la construcción de viviendas protegidas o alojamientos compartidos, que además vamos regular. Recuperamos espacios urbanos que actualmente están en desuso, lo que además, constituye una estrategia de regeneración urbana y de movilización de patrimonio público o privado ocioso", ha subrayado.

INFRAESTRUCTURAS

En el ámbito de infraestructuras, Allegue ha avanzado que se invertirán 60 millones para la provincia de Pontevedra para acometer actuaciones "muy demandadas" como la presentada recientemente para solucionar los problemas de tráfico en la zona de A Lanzada, en los ayuntamientos de Sanxenxo y O Grove, y con proyección para los próximos años.

También ha destacado el impulso de la variante de Alba prevista en los presupuestos de la Xunta del 2026, que permitirá la tramitación del proyecto de trazado y la evaluación ambiental del proyecto, así como la licitación de la redacción del proyecto constructivo.

Asimismo, la titular de Vivenda e Planificación de Infraestruturas ha indicado que también se va a seguir desarrollando el Plan de Sendas de Galicia, que permitirá que en 2026 se finalice la senda Mollavao-Os Praceres, una carretera que quedará completamente transformada, y otros nuevos itinerarios en el entorno de la ciudad como el de PO-303 en Samieira (Poio), entre otros.

Allegue ha destacado el esfuerzo inversor de la Xunta en la conservación y mantenimiento de las carreteras pontevedresas, para lo que la Xunta destinará 15 millones de euros.