Las altas temperaturas de este domingo provocarán tormentas en Galicia durante la tarde

Archivo - Varias personas en la playa de Samil, a 31 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada del domingo estará marcada por un ligero ascenso de las temperaturas hasta valores generalmente altos --con máximas de hasta 30 ºC--, que, sin embargo, derivarán en la aparición de tormentas durante esta tarde, según advierte MeteoGalicia.

"Las temperaturas elevadas en superficie, en una atmósfera inestable, provocarán la formación de tormentas por las tardes", avanza el servicio autonómico en sus redes sociales. Estas serán más extendidas y activas que el sábado.

Estos fenómenos pueden ser localmente fuertes, especialmente en la mitad sur de Lugo, en Ourense y en el interior de Pontevedra. Precisamente, estas mismas zonas estarán en aviso amarillo por este motivo entre las 15.00 y las 21.00 horas. Esta alerta se repetirá el lunes en la misma franja horaria en los casos del sur de Lugo y la provincia de Ourense.