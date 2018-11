Alumnos de As Pontes, Melide, Sanxenxo o Cangas, premiados en el concurso de la Xunta contra la violencia de género

Publicado 17/11/2018 12:23:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alumnos de centros educativos de As Pontes, Melide, Vilalba, Pontevedra, Sanxenxo, Cangas do Morrazo, Santiago y Ribeira, han sido premiados en el concurso audiovisual organizado por la Xunta de Galicia con motivo del 25 N, el Día internacional contra la violencia de género.

En el certamen participaron alumnos de 5º y 6º de Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato, con un total de 50 centros educativos participantes.

Ilustrando distintas imágenes contra el maltrato, los estudiantes han plasmado frases como 'Todas las personas somos iguales pero hay gente que no lo quiere entender', 'En el amor no hay ataduras', 'No hay amor en el maltrato' o 'Acabemos con la tormenta, hagamos que salga el sol'.

En imagen gráfica los primeros premios recayeron en el IES Moncho Valcarce de As Pontes para la 1º categoría y en el IES de Melide para la 2º. Los segundos premios de imagen gráfica fueron para CEIP Monseivane de Vilalba y el IES Sánchez Cantón de Pontevedra.

En el apartado de pieza audiovisual los primeros premios fueron para el IES Vilalonga de Sanxenxo y para el IES María Soliño de Cangas do Morrazo. Los segundos premios de piezas audiovisuales fueron ganadores el CEIP Santiago Apóstolo, de Santiago de Compostela y el Colegio Galaxia de Ribeira.

El concurso estaba dividido en dos categorías, la primera, para el alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y la 2ª para alumnado de 3ª y 4ª de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato.

El jurado, compuesto por los integrantes de la Comisión asesora de la publicidad no sexista, la Secretaría Xeral de Igualdade, y la Consellería de Educación, falló el viernes los premios del concurso de imágenes gráficas y piezas audiovisuales, convocado por la Secretaría Xeral de Igualdade y por la Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, con motivo del 25 de noviembre.