Los alumnos gallegos contarán desde 5ª de primaria con una cuenta de correo oficial para comunicaciones y uso educativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta dotará de una identidad digital a todo el alumnado de los centros públicos gallegos, que contarán con una cuenta de correo oficial propia para canalizar las comunicaciones educativas y emplear en las situaciones formativas que necesiten.

Así lo ha anunciado este jueves el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en un encuentro con medios de comunicación para desgranar el anteproyecto de educación digital de Galicia, que arranca ahora su periodo de exposición pública con la idea de estar aprobada antes de que finalice este año.

Entre las novedades que incluirá esta ley está la dotación a todo el alumnado de una cuenta de correo electrónico oficial, más de 190.000 en cifras de la Administración gallega, que podrán emplear "para fines exclusivamente educativos" y para canalizar las comunicaciones e interacciones con el centro y los docentes. La norma establece, de hecho, que las interacciones en el ámbito educativo deberán emplear canales reglados.

Esta cuenta de correo no tendrá, por tanto, carácter privado, y contará con medidas de supervisión y control para garantizar su buen uso o, de lo contrario, el alumnado podrá someterse a sanciones.

Otra de las novedades que regulará esta ley es el derecho a desconexión de toda la comunidad educativa, tanto profesores como alumnado y familias, con el objetivo de limitar las comunicaciones y requerimientos a una franja horaria.

(Habrá ampliación)