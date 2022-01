Feijóo ante el busto de Fraga: "El mejor homenaje es seguir su legado de construir un PP mayoritario"

Anima a seguir la estela del fundador del "gran partido de centroderecha en España", "un gran punto de encuentro de la 'mayoría natural'"

LUGO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este sábado, durante un acto conmemorativo por el décimo aniversario del fallecimiento de Fraga, que el "mejor homenaje que se le puede hacer es continuar con su legado de construir un PP mayoritario en Galicia y en España".

Tras la ofrenda floral realizada en Vilalba, ante el busto ubicado en la Alameda, el dirigente popular ha remarcado que, en un momento en el que "hay partidos que quieren dividir, el PP tiene que continuar siendo la casa común en la que un amplio espectro de personas y de sensibilidades se sientan integradas y representadas".

"Ya que solo unidos pueden ser una alternativa a los socialistas, populistas e independentistas que gobiernan la Administración General del Estado y algunas comunidades", ha advertido en su intervención, en un acto en el que también han estado la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, y el vicesecretario popular, Jaime de Olano, entre otros.

Feijóo ha señalado que "ante los ataques constantes y continuados que sufren la Constitución y las instituciones, incluso por parte de los miembros del Gobierno y de sus socios, el Partido Popular debe seguir manteniéndose como una garantía de reformismo tranquilo que trabaja para mejorar, continuar estando a la altura del pueblo al que representa y demostrando que el desprestigio institucional también supone el desprestigio de un país".

Asimismo, Feijóo, que en la tarde de este sábado participa en una mesa de presidentes autonómicos en el congreso popular de Castilla y León, ha remarcado que "frente a los partidos que quieren importar" a Galicia "derivadas independentistas", el PP "va a continuar defendiendo la Galicia española y europea, avanzando por una comunidad abierta y sin complejos, creyendo en una tierra moderna y ensanchando sus bases". "Vamos a seguir apostando por Galicia", ha remarcado.

FUNDADOR DEL PARTIDO Y "PADRE DE LA CONSTITUCIÓN"

Durante su intervención, Feijóo ha destacado la "importancia" de Fraga en la historia política, una "figura fundamental" de la que resaltó su "extraordinaria capacidad de trabajo y determinación".

Recordó, en este sentido, que el político vilalbés es el fundador del "gran partido de centroderecha en España", llegando a conseguir ser "un gran punto de encuentro para conformar la anhelada 'mayoría natural'". "Y es que es uno de los grandes padres de la Constitución que trajo al país libertad, bienestar e igualdad", ha destacado de la trayectoria política de Fraga, que se remonta a la época franquista.

Fraga, recordó asimismo, es "el líder que durante más tiempo presidió la Xunta", un récord que Feijóo podría igualar en los próximos años, después de ya haber cosechado su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Feijóo ha puesto en valor que bajo el mandato del vilalbés "se desarrollaron todas las instituciones estatutaria, Galicia ganó prestigio nacional e internacional, se acuñó el término bilingüismo cordial en la ley de normalización lingüística y logró que los gallegos del exterior se sintieran más gallegos".

Feijóo también se ha referido a la "gran responsabilidad y enorme orgullo que supuso coger el testigo" de Fraga, remarcado que "gestionar su legado no cabe en un tuit, no permite delegar esa gestión a un consultor y no tiene cabida en la frivolidad que impera hoy en la política nacional".

En su discurso, Feijóo enfatizó que los populares gallegos continúan en la misma vocación del fundador del partido: "Galicia por encima de todo".