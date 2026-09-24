La Xunta permitirá impartir ciencias en gallego si se mantiene el equilibrio, tras llegar a un pacto PP y PSdeG

Imagen de un aula. Foto de archivo. - GENERALITAT VALENCIANA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y el PSdeG han alcanzado un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que en los centros bilingües debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

Así lo recoge el texto acordado en el diálogo abierto en la Cámara autonómica entre el PSOE y el PP, que incluye el visto bueno de Democracia Ourensana, y en el que el BNG declinó participar desde el principio. El documento ha sido firmado en un acto este jueves por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez.

La principal novedad será que, frente al veto existente en el decreto en vigor, se abrirá la posibilidad a los centros de dar en gallego las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química. Sin embargo, fuentes del Gobierno gallego señalan que esto implica que las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano --un asunto que no figura por escrito--.

Conformen indican estas fuentes, la elección se hará por bloques de asignaturas y la decisión dependerá de cada centro educativo. Ello implica que se modificarán los apartados del Decreto 79/2010, del 20 de mayo, para el pluriligüísmo en la enseñanza. Unos puntos en los que se señalaba expresamente que Matemáticas, Tecnología, Física y Química debían ser impartidas tanto en Educación Primaria (Artículo 6.3) como en ESO (7.3).

En el caso de los centros plurilingües, los centros adaptarán su proyecto lingüístico para garantizar el equilibrio entre las tres lenguas correspondientes.

MEDIDAS DE INSPECCIÓN

El acuerdo recoge que la Xunta evalúe anualmente con los datos de la Inspección Educativa el cumplimiento. Además, los centros educativos deberán incorporar en su proyecto lingüístico medidas de control.

En educación infantil, el texto pactado entre populares y socialistas incluye que el profesorado continúe "empleando en las aulas la lengua materna predominante". Con todo, se añade "prestar una especial atención a que en todos los ámbitos y especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, el gallego se use tanto como el castellano".

OTRAS ACCIONES

El documento contempla promover entre los medios públicos y privados que las declaraciones efectuadas en lengua gallega sean transcritas respetando el idioma en el que fueron realizadas.

En financiación se incrementarán en 1,5 millones al año la dotación presupuestaria para el fomento del gallego durante la presente legislatura y se garantizará que en los próximos años las partidas dedicadas al fomento, difusión y promoción de la lengua gallega experimenten una subida nunca inferior al incremento general del presupuesto, consolidando una movilización superior a los 65 millones.

Se pedirá la ampliación de los contenidos en lengua gallega en RTVE play para que las producciones gallegas equiparen su presencia al catalán y euskera, se planificará medidas de apoyo al sector editorial, y se pondrá en marcha un plan para impulsar la presencia del gallego en los sistemas digitales, redes sociales. Además, se desarrollarán acciones para el fomento del uso del gallego en plataformas digitales y redes.

También se contempla el cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley Paz Andrade, se buscará la operatividad plena del gallego en las herramientas de gestión de la Administración pública. Además, se diseñará un nuevo plan del fomento de la lectura en gallego.

LOS CAMBIOS EN EDUCACIÓN SERÁN APROBADOS EN 2026

El texto incluye que las modificaciones normativas relativas al ámbito de la Educación se deberán aprobar antes de que termine el año a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2027.

Los restantes acuerdos se aplicarán a lo largo de 2027, llevándose a cabo las modificaciones normativas que sean necesarias e incluyendo los incrementos presupuestarios para 2027 y 2028.

EL PSDEG DESTACA QUE LOGRA LEVANTAR EL VETO A LAS CIENCIAS EN GALLEGO

Tras la firma, Lara Méndez ha asegurado que el acuerdo logra reforzar la protección del gallego con la garantía del 50% en la educación, la recuperación de su uso en las materias científicas y más de 65 millones para impulsarlo.

"No es el plan que haríamos nosotros si gobernásemos ni significa renunciar a nuestro modelo lingüístico", ha aclarado Lara Méndez, que ha sostenido que la situación de la lengua "exige actuar" ante la "preocupante pérdida de hablantes, especialmente entre la infancia y la juventud". "Dentro de unos años sería muy difícil mirar atrás y explicar que, sabiendo lo que estaba en juego y teniendo la oportunidad de mejorar el pan, no diésemos este paso", ha dicho.

Méndez, que ha recordado que el PP tiene mayoría y podía sacar adelante el plan en solitario, ha defendido que los avances introducidos por el PSdeG "enmiendan" el decreto del plurilingüismo al establecer "de forma clara" que en los centros de Primaria y Secundaria el 50% del horario lectivo se imparta en gallego. "Acabamos con un veto injustificable", ha dicho.

Además, ha apuntado que el acuerdo incluye promover el uso y reconocimiento oficial también en las instituciones de la UE. Un asunto que figura mencionado en el preámbulo del texto pactado. Con todo, preguntado sobre si ello implica un cambio en la postura que el PP mantiene sobre las lenguas oficiales en el Parlamento Europeo --donde los populares votaron no-- Pazos ha destacado lo que se expresa es el "el común interés de ambos" de que este reconocimiento se produzca sin que esto afecte de forma negativa a las finanzas y al refuerzo que necesita el gallego en Galicia.

EL PP CELEBRA UN "ACUERDO HISTÓRICO"

El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, se ha referido al pacto como un "hecho histórico" y ha explicado que incorpora seis modificaciones sobre las casi 700 medidas contempladas en el Plan Xeral de Normalización Lingüística, así como ocho acuerdos complementarios que pretenden adaptar la hoja de ruta del gallego a la realidad social.

Así, ha explicado que se introducirán "ajustes" en el decreto del plurilingüismo para posibilitar que las materias científicas también se puedan impartir en gallego, "manteniendo siempre el equilibrio lingüístico" entre las dos lenguas oficiales y, en el caso de los centros plurilingües, entre las tres lenguas correspondientes.

De este modo, ha subrayado el hecho de que serán los propios centros los que podrán decidir voluntariamente para posibilitar qué lengua emplear en los diferentes "bloques" de materias. Así, ha puesto como ejemplo que en Primaria podrán mantener la distribución actual entre Ciencias Sociales y Naturales y Matemáticas o intercambiar las lenguas empleadas en cada bloque.

OTROS ACUERDOS

Preguntada sobre si el acuerdo alcanzado con el PP en materia lingüística se extenderá a ámbitos como la Vicevaledoría do Pobo o la CRTVG, pendientes de actualizar, Lara Méndez ha asegurado que el PSdeG acude a la Cámara con la "intención de sumar", de ser "propositivos y dialogar". "No podemos pedir a otras fuerzas que lo hagan y nosotros no hacerlo", ha afirmado para señalar que el PSdeG "está a la escucha, siempre".

Por su parte, sobre esta misma cuestión, Alberto Pazos ha afirmado que llevan "muchas semanas trabajando en cerrar un acuerdo". "Bastante tuvimos con cerrar este como para hablar de otras cuestiones", ha dicho para, a renglón seguido añadir que le "encantaría en un futuro llegar a acuerdos, no solo con el PSdeG, sino también con Democracia Ourensana". "Y no los descarto con el BNG", ha finalizado.