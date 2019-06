Amador Castro, Emma Pedreira y Rosa Aneiros se hacen con los Premios Xerais 2019

Publicado 08/06/2019 17:14:34 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amador Castro, Emma Pedreira y Rosa Aneiros se han hecho con los Premios Xerais 2019, que este sábado ha dado a conocer el fallo de la edición de este año en Vigo, según ha informado la propia editorial.

Así, la XXXIV edición del Premio Merlín de Literatura Infantil ha recaído en Rosa Aneiros (Meirás-Valdoviño, 1976) con 'Xelís, o guieiro das botellas de mar', que ha sido elegida por los miembros del jurado entre 28 obras que concurrieron al concurso, dotado con 10.000 euros de premio.

Además de colaborar habitualmente en distintos medios de comunicación por su formación de periodista, Aneiros trabaja en el Consello da Cultura Galega y cuenta con diversas novelas publicadas, como 'Eu de maior quero ser' o 'Ás de bolboreta'.

Rosa Aneiros ha agradecido a Xerais el premio y ha explicado que en su obra "denuncia el deterioro del planeta, en particular de los océanos por la contaminación de los plásticos", pero también se trata de un libro "de esperanza sobre el poder de la amistad y de la fuerza de nosotros".

PREMIO JULES VERNE

Por su parte, la filóloga, poeta y narradora, Emma Pedreira (A Coruña, 1978), ha recibido el XI Premio Jules Verne de Literatura Juvenil con su obra 'Os corpos invisibles', que fue elegida entre 20 textos y también estará galardonada con 10.000 euros.

"Ganar el Jules Verne es una absoluta sorpresa. Le tengo muchísimo respeto a la literatura escrita para ese que es el público más exigente, natural y curioso, pero también el más agradecido, el infanto-juvenil. Tardé en llegar hasta aquí y decidirme a escribir una historia que me llevase a dialogar con la gente más joven", ha señalado tras conocer la noticia.

Emma Pedreira ganó el año pasado el Premio Xerias de Novela con 'Besta do seu sangue' y, además de esta obra, cuenta con multitud de libros, como 'As posturas do día' o 'Bibliópatas e fobólogos', que consiguió el Premio da Crítica de narrativa gallega 2018.

PREMIO XERIAS DE NOVELA

Asimismo, el jurado de la XXXVI edición del Premio Xerais de Novela, dotado también con 10.000 euros y al que concurrieron 44 obras, otorgó a Amador Castro (Nandulfe-Chantada) dicho galardón por su título 'Shanghai a Barcelona'.

Castro ha publicado dos libros: 'Memorias de antes do encoro' y 'Pillabán, pillabán'. Él mismo ha reconocido que "comenzó tarde en esto de la novela" pero no "en la literatura".

"Un día te encuentras con tres novelas en el bolsillo y andas dándole vueltas a la siguiente. La que absorberá tu mente durante unos meses", ha subrayado.

La fiesta de entrega de los galardones tendrá lugar en el mes de octubre coincidiendo con la aparición de los libros editados de las obras ganadoras.