Amnistía Internacional pide que la policía proteja la realización de protestas contra Vox y no use pelotas de goma

Varias personas durante una concentración contra la visita del presidente de Vox, Santiago Abascal, a 21 de octubre de 2026, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aministía Internacional, ante nuevas convocatorias en protesta por actos de Vox en Ferrol y A Coruña, ha hecho un llamamiento a la Delegación del Gobierno en Galicia para que garantice que la policía proteja el derecho a la protesta y reunión pacífica y no haga uso de las pelotas de goma, que considera "imprecisas".

"Pedimos que los dispositivos policiales para la gestión del orden público actúen según las normas internacionales de derechos humanos relativos al uso de la fuerza, dando prioridad a la distensión y a la protección del derecho de reunión pacífica y de la integridad física de todas las personas", ha explicado la portavoz de Amnistía Internacional, Sara Prieto, a través de un comunicado.

De igual modo, ha advertido de que el uso de pelotas de goma, que pide evitar, puede causar lesiones graves. Según la organización, las imágenes difundidas sobre las actuaciones policiales la pasada semana en A Coruña mostraron disparos "a poca distancia y a la cara" y "golpes con las porras en la cabeza de manifestantes".

Aministía remarca que las normas internacionales sobre el uso de la fuerza limitan el uso de las porras contra personas que estén infligiendo o amenazando con infligir daño al personal de las fuerzas del orden o a los ciudadanos y deben dirigirse contra los brazos o a las personas del atacante. Por su parte, las pelotas de goma deben utilizarse solo para golpear la parte inferior del abdomen o a las piernas de una persona violenta.

Además, la entiedad precisa que "hechos aislados de violencia" no imlican que la manifestación "deje de ser pacífica" y demanda que sean abordados de forma específica por la policía, "de forma proporcionada y respetando el ejercicio del derecho a la reunión pacífica del resto de manifestantes".

Las peticiones de Amnistía Internacional coinciden con denuncias de uso excesivo de la fuerza policial en las últimas semanas en diferentes partes de España y las recomendaciones del informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el Examen Periódico Universal realizado a España en 2025, que destacó que persiste la falta de rendición de cuentas por el uso excesivo de la fuerza.