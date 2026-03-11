Ana Méndez se incluye en la terna de posibles candidatos del PP de Ourense y avisa: "Tiene que ser de consenso"

El Grupo Municipal del PP de Ourense ofrece una rueda de prensa en la sede provincial para tratar asuntos de actualidad - EUROPAPRESS

OURENSE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez, se ha incluido este miércoles en la terna de posibles candidatos del PP de Ourense y avisa de que el cabeza de lista "tiene que ser de consenso" entre el partido, los militantes y los ciudadanos.

Así lo ha trasladado consultada por medios en una rueda de prensa celebrada este miércoles en la sede provincial del partido, en la que ha reconocido, además, la trayectoria profesional "intachable y de trabajo" de la diputada en el Congreso, Ana Vázquez, pero ha reivindicado también su labor y la del resto del concejales del grupo "en menos de cuatro años".

"Creo que hay mucha gente que merece eso y que merecemos eso, en la que yo por supuesto también me incluyo, y la verdad que no es algo que nos preocupe", ha señalado Méndez, y ha celebrado que el partido tiene "gente para hacer 20 listas", señalando que "seguramente van a salir más nombres".

"¿A día de hoy sabemos quien va a ser el candidato del PSOE o del BNG?, no lo sabemos", ha recalcado la portavoz popular, y ha explicado que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ya alertó que "entre mayo y junio quiere a todos los candidatos de todas las ciudades", con lo que "no queda tanto tiempo" para conocer al próximo candidato popular a las elecciones municipales de la ciudad.

"Me gustaría que no nos centráramos tanto en la persona que pueda ser, sino en este ingente trabajo que estamos haciendo. No estamos un mes antes pidiéndole el voto a la gente sin haber hecho nada antes. La persona que se ponga va a tener que ser una persona de consenso entre el partido, entre los militantes, y entre los ciudadanos también", ha recalcado.