Ana Pontón se ve presidenta de coalición: "Lo mejor es que lidere el BNG y romper el gobierno del PP y el centralismo"

Avisa que "no permitirá un enfoque recentralista de la reconstrucción" y espera que el Gobierno "no quiera apoyarse en una pata del trifachito"

Compromete, si gobierna, "participación pública" de la Xunta en Alcoa: "Si significase el 30% del PIB madrileño estaría ya nacionalizada"

Defiende un nuevo Estatuto de "nación", frente al "dique seco" competencial de Feijóo, y cree que "hay tiempo" para dos debates en la CRTVG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

"Hoy no hay duda de que si el próximo 12 de julio el PP no tiene una mayoría absoluta, vamos a tener un gobierno alternativo". Son palabras de la candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón (Sarria, 1977), dando por hecho una coalición de dos o tres partidos si lo permite la aritmética. "Esa es una realidad que nadie obvia y, desde luego, yo creo que lo mejor para Galicia es que lo lidere el BNG, porque no solo tenemos que romper con el Gobierno del PP, sino también con ese centralismo que es tan letal para nuestro país", ha advertido.

Y es que Ana Pontón ha asegurado que se sentiría cómoda si tuviese que liderar un gobierno de coalición con PSdeG y Galicia en Común. "¡Cómo no!, si los ciudadanos votan que tiene que haber un gobierno de coalición, voy a respetar siempre lo que decidan los gallegos", ha enfatizado en su respuesta, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha sostenido que "los gobiernos no se deberían medir por el número de partidos que los integran, sino por la capacidad de acción de sus políticas".

Al respecto, se ha apoyado en que en Galicia "llevamos 11 años de mayorías absolutas que, desde el punto de vista práctico, no han sido útiles para este país, porque tenemos una Galicia que va a menos".

De hecho, ha lamentado los "11 años de dique seco" en materia de competencias: "Es el primer presidente de la historia de la autonomía que no ha conseguido ni una competencia y eso es porque no cree en la autonomía". Frente a ello, ha apostado por la reforma del Estatuto, por "agotar" el marco actual para conseguir transferencias --como las marítimas-- y por dotar a Galicia de "autonomía financiera", con la recaudación de impuestos.

"Hay que dar un paso más, apostar por ese nuevo estatus como nación, por una mayor capacidad de actuación y una de las cuestiones claves, es que se acabe con el sectarismo financiero desde Madrid", ha aseverado.

Preguntada acerca de cómo se leerá el resultado de las urnas en un contexto postpandemia, Pontón ha dicho que "está claro que más participación, (da) más legitimidad". Por ello, el BNG trabajará para "una gran movilización, que es la clave --mantiene-- para derrotar al gobierno del PP". "Podemos hacer historia porque, por primera vez, podemos tener una mujer en la Presidencia", ha reivindicado.

Aunque no se ha "atrevido" a posicionarse sobre si habría que establecer un umbral de abstención en las elecciones, porque el BNG no ha formulado esta cuestión en su programa, sí ha considerado que "todos somos conscientes de que las democracias se debilitan cuando no hay participación". Así, ha dicho que "deben preocupar los datos" como los que publica el CIS, en los que se revela que uno de los principales problemas que siente la ciudadanía son los políticos: "es un caldo de cultivo para políticas antisociales y la desafección".

Pontón ha insistido en que el BNG es "la fuerza política que más sube y que es más capaz de ilusionar a una mayoría" y se ha mostrado "convencida" de que el 12J "se le puede atragantar al candidato del PP". Lo que no ha aventurado es si Ciudadanos y/o Vox entrarán en el Parlamento: "eso lo van a decidir los gallegos, pero en todo caso, el candidato de Vox y de Ciudadanos es el mismo, el del Partido Popular".

Es más, para la dirigente nacionalista, elegir entre una mayoría absoluta del PP o una con apoyo de Ciudadanos o Vox "es escoger entre las dos versiones malas de la misma moneda". "Me quedaría con una presidenta del BNG", ha contrapuesto Pontón, quien ha asegurado que los nacionalistas "van a respetar lo que decidan los gallegos en las urnas" y ha defendido que las "coaliciones son lo más normal en todos los países europeos, por mucho que aquí se pretendan demonizar".

"NO APOYARSE PATA DEL TRIFACHITO"

Con la vista puesta en la negociación de los primeros presupuestos generales del Gobierno de PSOE y Podemos, Ana Pontón ha advertido de que "no se puede permitir otro enfoque recentralista de la reconstrucción" potscovid-19, porque "eso significará que Galicia saldrá perdiendo".

"Galicia tiene que ganar peso político y, para eso, es clave lo que pase en Madrid, pero también lo que pase en las elecciones del 12J; y más que nunca, Galicia necesita una presidenta con manos libres para defender los intereses de los gallegos ante el centralismo madrileño y las decisiones de Bruselas", ha aseverado.

De hecho, "uno de los graves errores políticos que cometió el Gobierno", ha dicho sobre la pandemia, "fue una recentralización de las competencias", que, por un lado, "se mostró ineficaz" y, por otro, fue "un error político muy grave", porque Feijóo lo "usó para esconderse detrás del mando único" y situarse como un "oportunista en que todos los errores eran del Gobierno central, cuando no es así".

Además de instar al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez a "reconocer los errores" para "aprender" en el futuro, ha pedido que se "prepare la sanidad" para un rebrote y para posibles futuras pandemias. "No solo debe pensarse en lo que ya ha pasado, sino en lo que tenemos que enfrentar y, por lo tanto, hay que prepararse", ha manifestado, al respecto de lo que ha avisado de que Galicia ha tenido menos incidencia, lo cual es "una buena noticia, pero nos hace más vulnerables para ese segundo rebrote". De ahí que, ha agregado, sea "necesario un reparto justo (de los fondos) que permita fortalecer la sanidad".

También ha asegurado que el BNG negociará los presupuestos del Estado, los primeros de este Gobierno, pero, al ser preguntada sobre si el Bloque se apartaría en el caso de que se pacte con Ciudadanos, Pontón ha esperado que "el PSOE y Podemos no quieran apoyarse en una de las patas del 'trifachito' para aprobar unos presupuestos, porque eso significaría que la crisis la van a pagar los de siempre".

"La línea roja es, en todo caso, la defensa de los intereses de Galicia, que se acaben las discriminaciones históricas de este país", ha aclarado.

NACIONALIZACIÓN ALCOA

Durante la entrevista con Europa Press, la candidata del BNG ha sido tajante al denunciar que no haya "solución" para el futuro de Alcoa en A Mariña. "Tengo el convencimiento de que si Alcoa, en vez de significar el 30% del PIB de Lugo, significase el 30% del PIB de Madrid, estaría ya nacionalizada", ha avisado.

Si gobierna, "pondrá sobre la mesa cuál será la participación pública de la Xunta" en un proceso de nacionalización "que es posible y viable" y que, dijo, tiene que estar acompañado de "una tarifa eléctrica" gallega. "Lo que creo es que la nacionalización es posible, viable y la única solución y depende de la presión que hagamos desde aquí. Los mismos que nacionalizaron Abanca con 90.000 millones de euros, me sorprende que la cuestionan ahora", ha señalado Pontón, quien también ha defendido, al margen, apostar por crear una empresa pública con los embalses cuyas concesiones "caducan" ahora para que Galicia produzca su energía.

Por otro lado, y en referencia al debate a siete bandas de los candidatos a la Presidencia de las Xunta de las fuerzas significativas y representativas gallegas, Pontón, que pedía doble vuelta y ofrecía reducir la campaña a cambio --a lo que "el PP no contestó"--, defiende que "aún hay tiempo" de organizar "otro debate".

En opinión de la candidata del BNG, los debates deberían "ser obligatorios" y deberían estar regulados, una cuestión se ha comprometido a impulsar si gobierna, junto con una ley para la CRTVG. "Si depende de mí, te aseguro que sí".