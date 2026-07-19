Ángel Mato gana las primarias del PSOE de Ferrol y volverá a optar a la alcaldía

Archivo - El exalcalde de Ferrol Ángel Mato Escalona posa en su despacho durante una entrevista con Europa Press, a 27 de abril de 2022 - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

FERROL 19 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Ferrol Ángel Mato será el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad departamental en las municipales del próximo año, tras imponerse este domingo en las primarias de la agrupación local, con 163 votos, frente a los 142 logrados por Eva Martínez.

En la votación, celebrada entre los 363 militantes con derecho a voto, participaron 308 afiliados, lo que supone una participación del 84,8 %. Además de los sufragios obtenidos por ambos aspirantes, se registraron dos votos en blanco y uno nulo.

Tras conocerse el resultado, Mato agradeció el respaldo recibido y el trabajo de las personas que apoyaron su candidatura durante las últimas semanas, así como el desarrollo del proceso interno por parte de la agrupación socialista.

El vencedor de las primarias afirmó sentirse "tremendamente honrado" por la responsabilidad de volver a optar a la Alcaldía de Ferrol y defendió que, "cuando el PSOE gobierna Ferrol, la ciudad cambia, cambia para mejor".

Asimismo, aseguró afrontar esta nueva etapa con "muchísima ilusión" y sostuvo que la ciudad "tiene una oportunidad para poder afrontar su futuro mejor", al tiempo que expresó su deseo de liderar ese proyecto si obtiene la confianza de la ciudadanía en las próximas elecciones.

Mato también destacó el sistema de elección interna del PSOE para designar a sus candidatos que, según reconoció, puede generar tensión dentro de la organización, aunque consideró que el respaldo de la militancia le permite afrontar el futuro "con más ganas" y sentirse refrendado.

FELICITACIÓN A SU ADVERSARIO

Por su parte, Eva Martínez felicitó a Ángel Mato por su victoria y le deseó éxito como candidato socialista a la Alcaldía. "Espero que consiga la Alcaldía, como socialista que soy", manifestó.

Destacó igualmente el apoyo obtenido por su candidatura, que calificó de muy satisfactorio, pese a las dificultades encontradas durante el proceso.

Martínez agradeció especialmente el respaldo recibido por parte de mujeres y hombres de la agrupación y señaló que el voto femenino "ha sido muy importante" para su candidatura. Asimismo, hizo un llamamiento a trabajar por el proyecto socialista para las próximas elecciones municipales, puesto que los resultados que obtenga Mato serán también "los resultados que tenga el PSOE".