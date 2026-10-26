Ángeles Vázquez asumirá Política Social y el hasta ahora secretario xeral de Industria, Medio Ambiente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado los cambios en su Ejecutivo tras la salida de Fabiola García para concurrir en la lista del PP al Congreso por A Coruña. Así, la hasta ahora conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, asumirá la cartera de Política Social e Igualdade.

Asimismo, Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria y, según fuentes de la Xunta, con un papel destacado a la hora de favorecer el desembarco de SAIC en Ferrolterra, verá elevado su rango y será el nuevo titular de Medio Ambiente e Cambio Climático.