Ángeles Vázquez confirma que no acudirán a la Cumbre del Clima: "No estamos dispuestos a que se nos trate como niños"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez,

ha confirmado que no acudirán a la Cumbre del Clima convocada por el Gobierno. "No estamos dispuestos a que se nos trate como niños ni a perder el tiempo", ha afirmado.

En declaraciones a los medios, ha defendido que no se trata de un "capricho" y, más allá de la cumbre ahora convocada, se pregunta (junto al resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP) qué pasó con el pacto de 2022, "que no se llegó a desarrollar"; qué pasa con el Fondo Social del Clima, "que son 9.000 millones de euros que no están llegando a las comunidades, pese a que Galicia, por ejemplo, presentó antes de la fecha límite sus proyectos"; y qué está pasando con las conferencias sectoriales, "que ya no se están convocando y por lo que se están perdiendo fondos europeos muy importantes".

"Llega un momento en el que, ante una decisión de carácter unilateral por parte del Gobierno central que no beneficia en absoluto a las comunidades, tenemos que tomar cartas en el asunto. No estamos dispuestos a viajar de Galicia a Madrid o desde cualquier otro punto solo para hacernos una foto", ha aseverado.

Para Ángeles Vázquez, se trata de un problema lo "suficientemente serio" como para "sentarse con la ministra y su equipo, que hace meses que no se hace en las conferencias sectoriales y, a partir de ahí, hacer un planteamiento serio, con una planificación y un presupuesto".