Ángeles Vázquez pasa a ser titular de Política Social y el hasta ahora secretario de Industria asume Medio Ambiente

Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez, protagonistas de la remodelación de Gobierno de Rueda. - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, ha desvelado este lunes los cambios en su Gobierno tras la salida de Fabiola García para concurrir en la lista del PP al Congreso Por A Coruña. Así, ha decidido mover a la titular de Medio Ambiente e Cambio Climático, a Política Social e Igualdade, mientras que Nicolás Vázquez Iglesias, hasta ahora secretario xeral de Industria, recogerá su cartera y verá elevado su rango a conselleiro.

Con una amplia trayectoria y peso en las filas populares, Ángeles Vázquez (Melide, 1972) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidade de Santiago de Compostela.

Fue alcaldesa de Melide entre los años 2004 y 2007 y de nuevo entre 2011 y 2015. Además, fue concejala en ese mismo municipio, diputada provincial en A Coruña y miembro del Congreso de los Diputados.

A la Xunta se incorporó en octubre de 2015 como conselleira do Medio Rural, de la mano del entonces presidente, Alberto Núñez Feijóo. En septiembre de 2018 pasó a ser titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda y, desde abril de 2024, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.

UN PERFIL TÉCNICO CON PAPEL CLAVE CON SAIC

Nicolás Vázquez (Lugo, 1974) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Ingeniería Industrial por la UNED. En el sector privado, trabajó como consultor en sistemas de información. Entre 2001 y 2015 desempeñó diversas funciones en el Instituto Enerxético de Galicia.

Desde 2015 es funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ingenieros industriales. Entre noviembre de ese año y septiembre de 2020 desempeñó la responsabilidad de vicesecretario xeral en la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que, con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, dirigía Rueda.

En septiembre de 2020 fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural, cargo que ocupó hasta que en junio de 2023 fue nombrado secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria y en mayo de 2024 asumió también competencias en Desenvolvemento Enerxético. Su papel técnico en las negociaciones para la instalación de SAIC en Ferrolterra han sido relevantes, según fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press.

Las tomas de posesión se celebrarán este martes, 27 de octubre, a las 9,00 horas en el Pazo de Raxoi.