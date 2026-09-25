Anpas Galegas ve "insuficiente" el pacto PP-PSdeG sobre el gallego: "Defendemos una enseñanza 100% en gallego"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Anpas Galegas ha calificado de "claramente insuficiente" el acuerdo sobre el gallego firmado este jueves por el PP, el PSdeG y Democracia Ourensana para la actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística y ha insistido en que su principal reivindicación pasa por "defender una enseñanza pública 100% en gallego" --excepto las materias de lenguas extranjeras--.

"Que desaparezca la prohibición de impartir en gallego materias como Matemáticas, Tecnología o Física y Química era necesario, porque esa limitación nunca debería haber existido, pero el acuerdo queda muy lejos del cambio que necesita la situación actual de la lengua. Además, permitir que estas materias se impartan en gallego no aumenta su presencia en la enseñanza: para mantener el 50% establecido, otras tendrán que pasar al castellano", ha señalado la Confederación.

En concreto, el PP y el PSdeG han alcanzado un acuerdo en materia lingüística en el Parlamento que permitirá cambiar el decreto del gallego en la enseñanza aprobado bajo el mandato de Alberto Núñez Feijóo y levantar el veto a impartir en la lengua propia de la comunidad las materias científicas. Eso sí, se mantiene que en los centros bilingües debe pervivir un equilibrio idiomático del 50% en las materias no lingüísticas.

Así lo recoge el texto acordado entre el PSOE y el PP, que incluye el visto bueno de Democracia Ourensana, y en el que el BNG declinó participar desde el principio. El documento ha sido firmado en un acto este jueves por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, y la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez.

La principal novedad será que, frente al veto existente en el decreto en vigor, se abrirá la posibilidad a los centros de dar en gallego las asignaturas de Matemáticas, Tecnologías, y Física y Química. Sin embargo, fuentes del Gobierno gallego señalan que esto implica que las Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Ciencias de la Naturaleza y Biología se impartan en castellano --un asunto que no figura por escrito--. Conforme indican estas fuentes, la elección se hará por bloques de asignaturas y la decisión dependerá de cada centro educativo.

A este respecto, la Confederación ha insistido en que "hablar de equilibrio entre gallego y castellano es obviar la realidad en la que vive el alumnado" y ha subrayado que "para muchos niños y niñas, la escuela es uno de los pocos espacios en los que pueden mantener un contacto continuado con el gallego".

"Ante esta realidad, establecer dentro de los centros un reparto matemático entre dos lenguas que no tienen el mismo peso social difícilmente puede contribuir a cambiar la situación", ha añadido. Asimismo, ha calificado de "despropósito" que sean los propios centros los que decidan qué bloques de materias se imparten en una o en otra lengua.

"La posición del PP en este acuerdo no nos sorprende... Sí nos decepciona profundamente la posición del PSdeG. Esperábamos que una fuerza que se presenta como alternativa a las políticas lingüísticas del actual Gobierno defendiera un cambio de rumbo", ha denunciado.