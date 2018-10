Anulan un concurso del Ayuntamiento de A Coruña por "discriminación positiva" al colectivo LGTBQI en la contratación

Publicado 23/10/2018 14:57:35 CET

El gobierno local apela a la "buena intención" y anuncia que iniciará un nuevo procedimiento

A CORUÑA, 23 Oct.

El gobierno local ha apelado a la "buena intención" para justificar que el concurso promovido para contratar el Espazo Diverso incluyese la "discriminación positiva" del colectivo LGTBQI en la contratación de acuerdo con las cláusulas de adjudicación para prestar este servicio.

Además, ha anunciado que iniciará un proceso de contratación por trámite de urgencia después de que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia haya anulado, según publica 'La Voz de Galicia', el concurso, destinado a crear un espacio municipal para las diversidades sexuales e identidades de género.

El tribunal adoptó la decisión tras un recurso de la Asociación Galega para a Saúde Sexual, una de las entidades que optaba al concurso, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

En su recurso, alegaba que no hay un marco legal que respalde la "discriminación positiva" por orientación sexual en la contratación de personas LGTBQI por parte de la adjudicataria de este servicio.

"BUENA INTENCIÓN"

"El Ayuntamiento está en trámites para ajustarse al tribunal", han explicado fuentes municipales. Así, han señalado que ahora se iniciará un proceso de contratación por la vía de urgencia "para ofrecer un servicio integral al colectivo LGTBQI desde el Espazo Diverso". También han insistido en la voluntad de adjudicar "lo antes posible" un servicio promovido por la Concejalía de Igualdade.

Preguntada por la decisión del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, coincidiendo con la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de la puesta en marcha del Consello Local de Saúde, la concejala de Xustiza Social, Silvia Cameán, ha manifestado que "se intentó hacer con toda la buena intención esa discriminación positiva".

"Nos respondieron que no cabe porque no tiene marco jurídico y no pasa nada", ha añadido, restándole importancia a la decisión y subrayando que el concurso con ese criterio "se estaba realizando con la mejor de las intenciones".