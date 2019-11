Anxo Quintana defiende que el éxito del BNG arrancaría escaños a la derecha: "Mataríamos dos pájaros de un tiro"

Publicado 06/11/2019 13:53:37 CET

El exvicepresidente ve "imposible" fijar una agenda gallega desde un grupo estatal y reconoce a la actual dirección del BNG el logro de "resistir"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Xunta con el bipartito, Anxo Quintana, ve clave que Galicia logre "voz propia" en Madrid con el regreso del BNG a las Cortes tras el 10N. Además, defiende que, en la actual coyuntura política, el Bloque disputa en Galicia escaños a la derecha "en cualquiera de sus versiones" por lo que, con unos buenos resultados para el nacionalismo, se "matarían dos pájaros de un tiro".

"A mí no me gusta hablar de elecciones y votos en claves matemáticas, el voto útil me da sarpullido, pero es cierto que el multipartidismo y la dispersión del voto que se da ahora nos coloca en una situación totalmente novedosa. El domingo, que el BNG tenga representación en cualquier provincia gallega va a significar que PP, Cs o Vox tengan un diputado menos", ha esgrimido, en declaraciones a Europa Press.

"Esa es la disputa: que lo tenga el BNG o la derecha española en cualquiera de sus versiones. Para todos los que queremos que Galicia tenga representación propia es un acicate más. Si el PP no solo logra representación sino que le quita representación a la derecha, mataríamos dos pájaros de un tiro", ha resaltado, a las puertas de la próxima cita con las urnas.

Quintana se ha remitido a su propia experiencia política y ha recordado que fue senador durante cinco años, antes de subrayar que es preciso que Galicia tenga "voz propia" en Madrid ya que puede "afirmar con rotundidad" que es "materialmente imposible" implementar una agenda gallega "en el ámbito de un grupo parlamentario estatal".

El exvicepresidente, quien ocupó en las últimas elecciones locales un puesto simbólico en la lista del BNG en Allariz, se ha reafirmado en es "totalmente imposible" fijar una agenda gallega desde un grupo de carácter estatal aunque quienes lo intenten hacer "tengan la mejor intención del mundo".

"Por una razón muy sencilla", ha argumentado, antes de apuntar que "si los gallegos representan el 5 por ciento de la población del Estado", esa es "la importancia" que las fuerzas estatales otorgan a la comunidad. "Y cuando estás en Madrid se puede ver a los gallegos que actúan como diputados continuamente frustrados porque se ven totalmente impedidos", ha asegurado.

"PARA VENCER, PRIMERO HAY QUE SER"

"Solo mediante una representación política propia se puede imponer democráticamente la presencia de Galicia en el debate estatal. Para los que estuvimos allí no hay duda", ha contrapuesto Quintana, antes de proclamar: "Para vencer, primero hay que ser. Para ganar, primero hay que existir. Si Galicia no existe como realidad política diferenciada, es imposible que aspire a un futuro diferente y mejor".

Bajo su punto de vista, si el Bloque vuelve a estar en Madrid significa que "Galicia estará" y, a partir de ahí, que se podrá "construir un futuro diferente". De hecho, ha reivindicado que, aunque él es nacionalista, esta visión supera la clave ideológica y se trata de una cuestión de "pragmatismo puro".

EL LOGRO DE "RESISTIR"

Preguntado al respecto, Quintana ha evitado profundizar acerca de la evolución del nacionalismo y del rupturismo en la comunidad con el argumento de que no dispone de "datos suficientes" para evaluar todas las cuestiones "con minuciosidad".

Eso sí, ha remarcado que "hay una evidencia, con todos los achaques que se le puedan asignar, y es que el BNG tuvo una virtud, fue capaz de resistir".

"En los peores momentos y cuando todo el mundo vaticinaba la desaparición del nacionalismo organizado (en Galicia), el BNG fue capaz de resistir y eso, se mire por dónde se mire, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, es un éxito que hay que atribuir a la actual dirección del BNG", ha sentenciado.

"UN PROYECTO POLÍTICO ÚTIL"

Esta resistencia, a su modo de ver, es un logro que "cualquier nacionalista", incluso los que como él están alejados de la primera línea política, tiene que "reconocer o agradecer". "Al menos yo así lo hago", ha apostillado.

Y es que Quintana, quien ha incidido en la importancia de que en los últimos comicios generales y municipales "ese halo de fuerza política imbatible" abandonase al PP, apuesta por "construir el futuro" desde la "realidad" actual del BNG.

"Yo siempre pensé que el nacionalismo debería ser un proyecto político útil, que en el siglo XXI tiene que afianzar su carácter de proyecto pensado para el bienestar de los ciudadanos", ha zanjado.