La AP-9 instala el primer corredor de electrolineras ultrarrápidas de Galicia

A CORUÑA, 270326. INSTALACION RECARGA ELECTRICIDAD PARA VEHICULOS ELECTROLINERA AREA SERVICIO O BURGO - MIGUEL RIOPA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Autopistas del Atlántico SA (Audasa) pone en servicio, desde este miércoles, lo que reivindica como "el primer gran corredor de electrolineras de carga ultrarrápida en Galicia", que contempla la instalación de siete estaciones en todas sus áreas de servicio con 74 plazas de recarga.

La primera electrolinera en entrar en funcionamiento es la del área de servicio de O Burgo (A Coruña), que abrirá este miércoles. En las próximas semanas se sumarán las dos de Ameixeira (norte y sur).

La instalación de O Burgo está operada por la firma Atlante y la de Ameixeira por Plenitude On The Road, según informa la propia Audasa en un comunicado de prensa.

El contrato suscrito entre Autopistas del Atlántico y dos de las compañías "más potentes del sector de electromovilidad", destaca, incluye una inversión inicial de 7,6 millones de euros para que las siete estaciones con 74 surtidores de carga para vehículos eléctricos entren en funcionamiento este año.

La instalación de las electrolineras se está llevando a cabo en todas las áreas de servicio de la autopista, lo que permitirá disponer de puntos de carga cada 36 kilómetros a lo largo de la AP-9.

En el área de servicio de Compostela además se habilitará una electrolinera específica para camiones. Cada surtidor ofrece potencias entre 160 kilovatios (kW) y 300 kW, capaces de recargar una batería entre 5 y 20 minutos, dependiendo del tipo de vehículo.

En la actualidad, según Audasa, solo el 8% de los puntos de carga en vías que hay en Galicia son de media o alta capacidad, lo que convierte a Autopistas del Atlántico en la primera ruta dotada con un servicio integral de carga rápida para vehículos eléctricos.

Los 220 kilómetros de la Autopista del Atlántico pertenecen al Ministerio de Transportes y forman parte de la red europea de vías de alta capacidad (E1).

La AP-9 registra 115 millones de viajes anuales, de los que más de un tercio se producen en los 37 kilómetros de tramos gratuitos, de acuerdo con sus datos.

La entrada en servicio del resto de electrolineras se producirá "de forma progresiva", indica, "dependientes de la tramitación de los permisos y licencias necesarios ante las distintas administraciones públicas y autoridades competentes".