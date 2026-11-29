Votación en la vivienda de D. Antonio Maside, en un colegio eminentemente rural, durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Saá, Láncara, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

PONTEVEDRA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un apoderado del BNG ha resultado herido como resultado de una discusión entre dos personas en el colegio electoral de Mondariz-Balneario (Pontevedra), en la que intentó mediar. Este hombre, de unos 67 años, ha tenido que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo.

Según ha explicado el alcalde, César Gil (BNG), dos personas empezaron a discutir en una zona del local electoral situada sobre un escenario. Entonces, el apoderado se acercó a ellos para tratar de apaciguar la situación y, "en medio de esa alboroto", acabó cayendo de esta parte elevada, resultando herido leve.

La votación tuvo que ser interrumpida durante el incidente, en base a la Subdelegación del Gobierno, que, pasadas las 15.00 horas, informó de que la Guardia Civil estaba buscando al agresor, "dado que se marchó del local electoral". Debido a estos hechos, la Junta Electoral de Ponteareas ha ordenado prolongar la votación 35 minutos.