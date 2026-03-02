El apoyo a la huelga de médicos en Primaria en el turno de tarde clava el respaldo de la mañana según Sanidade: 5,96%

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por la organización sindical O'Mega en el turno de tarde de este lunes fue del 5,96 %, el mismo porcentaje que se registró durante el turno de mañana.

Así lo ha notificado la Consellería de Sanidade en un comunicado en el que detalla el respaldo por áreas sanitarias. Así, en la de A Coruña e Cee fue del 3,55%; en la de Ferrol, del 2,78%; en la de Santiago de Compostela e Barbanza, del 0,91%; en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, 2,86%; en la de Pontevedra e O Salnés, 11,9%; y en la de Vigo, 15,44%. En el área sanitario de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos la huelga no tuvo seguimiento.

En el comunicado, la conselleira insta una vez más al sindicato a sentarse a negociar para parar una huelga "perjudicial para los pacientes y los profesionales de la sanidad pública".