Aprobado el decreto para la apertura de los PAC durante las mañanas de los sábados

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la aprobación por parte del Gobierno gallego de la regulación que extiende el horario de apertura y funcionamiento de los Puntos de Atención Continuada (PAC) durante la mañana de los sábados "para reforzar la continuidad asistencial en la atención primaria".

Así, el horario de apertura y funcionamiento de los PAC será, de lunes a viernes, desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente, y las 24 horas del día, los sábados, domingos y festivos.

Tal y como ha explicado Rueda en la conferencia de prensa posterior a la celebración del Consello de la Xunta, la apertura de los PAC en la mañana de los sábados supondrá un "incremento de 211 plazas hasta 2028, de las cuales 100 serán de médicos, 80 de personal de enfermería y 31 de personal de gestión y servicios". La inversión prevista por la Xunta en este período para la ampliación de estas plazas es de 10.310.076 euros.

Las plazas del presente año ya fueron presupuestadas en este ejercicio por importe de 3.723.648 euros. El coste de los años 2027 y 2028 será de 6.577.427 euros, de los cuales 3.346.915 corresponden al 2027 y 3.230.512 al 2028.

De esas 211 plazas de incremento, 77 (36 de médico, 28 de enfermero y 13 plazas de PGS, corresponden al presente año), 69 en el próximo año (32 de médico, 26 de enfermero y 11 de PGS) y 65 en el 2028 (32 de médico, 26 de enfermero y 7 de personal de gestión y servicios).

La modificación del Decreto 172/1995 aprobado este lunes y por el cual se aprueba el Plan de urgencias extrahospitalarias de la comunidad, materializa la reducción general y progresiva de la jornada ordinaria adoptada mediante acuerdo del Consello da Xunta por el que se aprueban "avances retributivos y laborales para el personal de los PAC, después de llegar a un acuerdo con los sindicatos en mesa sectorial", según ha apuntado.

Esta medida va acompañada de un programa incentivado de voluntariedad para la realización de guardias en los PAC, acordado en la Mesa Sectorial de Sanidad del pasado 27 de marzo. El Consello aprobó hoy también el procedimiento para el ejercicio de las opciones de prestación de jornada complementaria en los puntos de atención continuada, que ya había sido negociado con los representantes de los trabajadores.

Este programa lleva consigo "importantes avances retributivos" para los profesionales. En concreto, para el personal facultativo, supondrá un aumento progresivo, en dos años, del 15,36% en las retribuciones por jornada complementaria y para el personal de enfermería se está aplicando ya desde comienzos de año un aumento del 22,62%.

Para el caso del personal de gestión y servicios, se aplicará el régimen previsto en el acuerdo de concertación social y las retribuciones mediante el concepto de turno rotatorio complejo.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA ORDINARIA

Con esta reforma, ha apuntado, se materializa la reducción general y progresiva de la jornada ordinaria adoptada mediante el acuerdo del Consello da Xunta por el que se aprueban avances retributivos y de trabajo del personal de las instituciones sanitarias del Sergas, con base en el acuerdo de la Mesa Sectorial de 20 de abril de 2023 y aplicable principalmente en los sábados por la mañana al colectivo de personal con un turno fijo de mañana o de tarde o asimilable, como es el caso de los trabajadores sanitarios de las unidades y servicios de los centros de salud.

Ha apuntado también, en la misma línea de lo expresado por otros miembros de la Consellería de Sanidade, que de esta manera se le otorga en la normativa vigente la consideración de continuada a una atención sanitaria de los sábados por la mañana "que en la práctica, y con carácter general, ya tiene esa naturaleza y resulta singular respecto a la actividad realizada ordinariamente en los centros de salud".