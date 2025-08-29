Aprobados los primeros presupuestos de Ourense en 5 años, con abstención del PP y votos en contra de PSOE y BNG

OURENSE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ourense ha aprobado definitivamente este viernes sus primeros presupuestos en 5 años, desde el 2020, con un valor superior a 116 millones de euros. La votación ha tenido lugar en un pleno extraordinario, donde han salido adelante gracias el voto favorable del grupo de gobierno, Democracia Ourensana (DO), y la abstención del PP y a pesar de los votos en contra de PSdeG y BNG.

Tanto nacionalistas como socialistas han lamentado que los presupuestos nacen "sin diálogo ni negociación" y que "carecen de transparencia". "Usted hizo lo que siempre hace, escurrir el bulto", ha denunciado el edil del BNG en Ourense Luís Seara.

Seara incide en que la partida presupuestaria parte de "bases de ejecución leoninas" y que "darán cheque en blanco al alcalde" para "hacer lo que le dé la gana" a través de "unos mecanismos de dudosa legalidad".

También la concejala socialista Natalia Beneítez ha expresado su "desaprobación", tanto por "el contenido" como por "la forma" en la que el grupo de gobierno municipal tramitó la partida. Así, apunta a su "falta de sensibilidad" y "su escasa voluntad de participación democrática".

"Ourense necesita presupuestos serios, transparentes y participativos, que cumplan con la legalidad y atiendan a las necesidades reales de la ciudad, estos presupuestos no cumplen nada de eso", ha añadido Beneítez.

Por su parte, los populares reiteran que "estos no son" sus presupuestos porque "no reflejan la forma de atender la política municipal" del PP, pero recalcan que "la ciudadanía está harta de la innacción de sus gobernantes".

"Esta ciudad no puede seguir paralizada y atrapada en servicios precarios. Tomamos una decisión, que era la más dificil y no era la más comoda, pero era la más responsable y necesaria: actuar", ha trasladado la edil popular Ana Méndez.

Desde el estrado, Jácome ha tildado de "hipócritas" e "irientes" las acusaciones de la oposición y señala que "lo que se aprueba hoy aquí" responde a la "mayoría de ayuntamientos de España". Democracia Ourensana agradece, además, al Partido Popular por "apoyos" que "miran por la ciudad" y "no son el no por el no".

ALEGACIONES DESESTIMADAS

Asimismo, el pleno ha desestimado las cinco alegaciones presentadas por dos particulares, dos asociaciones y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Sin embargo, el grupo de gobierno ha aceptado debatir una "futura modificación de crédito" en septiembre a petición del Partido Popular para responder a las demandas de una de las asociaciones, la agrupación vecinal Miño, que pedía una partida destinada a entidades sociales de la ciudad.

Con todo, la agrupación de comerciantes de la Plaza de Abastos nº1 de Ourense no ha conseguido que su petición de incluir una partida para rematar las obras del edificio original salga adelante, a pesar del apoyo de socialistas y nacionalistas.

"Se pone de manifiesto, de nuevo, la incerteza del gobierno local de apoyar a personas que trabajan día a día a prol de la economía de la ciudad", ha recalcado Natalia Beneítez.