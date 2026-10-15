Archivada la inhabilitación de la comercializadora energética impulsada por la Xunta

Archivo - La conselleira de Economía y el consejero delegado de RDG, María Jesús Lorenzana y Emilio Bruquetas, respectivamente - MONICA ARCAY CARRO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha archivado el procedimiento de inhabilitación de la comercializadora energética impulsada por Recursos de Galicia (RDG), una sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%.

De ello ha informado este jueves la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los periodistas durante un acto en Ourense.

Según ha precisado, el ministerio --el procedimiento fue abierto por Transición Ecológica y se dio a conocer el pasado julio-- "acaba de anunciar estos últimos días" el archivo de la inhabilitación.

La comunicación se hizo a la propia RDG, cuyo consejero delegado, Emilio Bruquetas, afirmó ya entonces que el proceder de su comercializadora de energía no tenía "nada que ver" con aquellas consideradas operadores 'fantasma', por lo que confiaba en que el Gobierno central atendiese sus alegaciones y poder seguir trabajando "con normalidad".

Este jueves, la conselleira, que participaba en un encuentro con empresas dentro de 'Conecta Ourense' en la Confederación Empresarial, ha dicho estar "de enhorabuena en RDG" porque "estaba iniciado un procedimiento de inhabilitación de la comercializadora creada y viene de anunciar el ministerio que se archiva ese procedimiento".

"Con lo cual se está reactivando ya la comercializadora", ha destacado y "en los próximos días estará a disposición de todos los vecinos que quieran voluntariamente" utilizarla, con el objetivo de beneficiarse de descuentos en la factura.

Lorenzana fue preguntada por el parque eólico Mondigo, en A Mariña de Lugo, "primero 100% de RDG". "Estaba comprometido que desde abril que comenzó el programa se iban a hacer ya los descuentos, y lo que viene de anunciar RDG es que ya las familias van a tener, con el 100% de descuento en estos primeros meses, ese descuento prometido desde abril", ha explicado.