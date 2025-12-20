Arde la cocina de un restaurante del Casco Histórico de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en la cocina de un restaurante de la calle San Miguel del Casco Histórico de Ourense ha movilizado a los Bomberos este sábado.

Tal y como han trasladado fuentes de los bomberos municipales consultadas por Europa Press, alrededor de las 14.24 horas recibieron el aviso de que estaba ardiendo un restaurante de la calle San Miguel.

Cuando llegaron al lugar de los hechos el incendio estaba "descontrolado" y afectaba a la campana, al sistema de extracción y a la chimenea. Allí, los propietarios les comunicaron que habían vaciado dos extintores para intentar controlarlo.

Las tareas de extinción y enfriamiento se alargaron sobre una hora y cuarto, en la que procedieron a enfriar la temperatura interior metiendo aire de fuera con ventiladores.

Con todo, la cocina ha quedado "inutilizada" porque el sistema de extracción se cayó al suelo, la campana ardió y las altas temperaturas quemaron los cables eléctricos.