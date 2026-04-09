Arde una furgoneta en un garaje y obliga a evacuar un edificio en Pontevedra - AYUNTAMIENTO PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El incendio de una furgoneta que se encontraba aparcada en un garaje ha obligado a evacuar este jueves un edificio en Pontevedra y a cortar el acceso a la calle Mestre Soutullo, en la que se encuentra el inmueble.

Así lo han confirmado fuentes municipales consultadas por Europa Press, que han asegurado que no había ningún vehículo más y que este fue el único que resultó afectado.

Según ha subrayado el 112 Galicia, el suceso comenzó a las 17.20 horas de este jueves, cuando varios particulares informaron del incendio.

De este modo, se movilizó a los Bomberos de Pontevedra, a la Policía Nacional, a la Policía Local y a los efectivos de Protección Civil.

Con todo, la furgoneta tuvo que ser extraída por la grúa municipal para facilitar la extinción. Finalmente, resultó afectado el garaje, el primer piso levemente, el tendido eléctrico y la fachada del edificio.