Arden los cables de un transformador y deja sin luz a los clientes que dependen de él en As Pontes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los cables de la fachada de un transformador ubicado en As Pontes (A Coruña) han ardido este lunes, dejando sin luz a los vecinos de que dependen de él.

Tal y como ha confirmado Naturgy, recibieron un aviso pasadas las 14.30 horas de la tarde de que los cables de una fachada de la rúa Ramón Cabanillas se habían quemado, afectando al transformador que da servicio a algunos vecinos de la localidad.

Hasta allí se desplazaron los bomberos del Parque del Eume, que, tras recibir el aviso de Naturgy de que la corriente estaba cortada, procedieron a extinguir el fuego.

Actualmente, los operarios están trabajando para poder restablecer el servicio. Por el momento se desconoce el número de clientes afectados.